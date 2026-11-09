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Във Виетри сул Маре дори магаретата са от керамика

Виолина Христова, Рим

Виолина Христова, Рим

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Статуя от керамика посреща гостите на Виетри сул Маре.
Статуя от керамика посреща гостите на Виетри сул Маре.

В малкото италианско градче масите, чиниите, подовете и стените са като произведения на изкуството

Още щом стъпите в малкото градче Виетри сул Маре на Амалфийското крайбрежие, си давате сметка, че разходката из него е като из декор на приказка. Човек попада в свят от цветове, мозайки и керамични композиции, които сякаш нямат край. Виетри притежава нещо, което трудно може да бъде срещнато на друго място в Италия - в него керамиката е не просто занаят и сувенир, а градска идентичност.

До малката община се стига най-лесно от Салерно, който е на няколко километра в област Кампания. Разходката ни започва от общинския парк, украсен с пъстри мозайки, които напомнят много за прочутия парк “Гюел” на Гауди в Барселона. И тук керамичните фрагменти са превърнати в своеобразна архитектура с извити повърхности, пейки, декоративни стени и фантастични орнаменти 

Църквата на Братството на Благовещението също е облицована с керамика.
Църквата на Братството на Благовещението също е облицована с керамика.

Има дори

амфитеатрално пространство,

облечено в майолики,

което се отваря към морето. Изглежда така, сякаш изкуството, природата и морето се сливат в едно.

Във Виетри човек бързо разбира, че няма ясна граница между произведението на изкуството и ежедневния предмет. Площадите са украсени с керамични изображения, стълбите и уличките разкриват нови орнаменти на всяка крачка, фасадите са покрити с цветни плочки, дори пътните табели и номерата на къщите често са ръчно изработени. В ресторантите пък не просто се храниш - храната и напитките пристигат в цветни керамични съдове, масите и стените са украсени с майолики. Чиниите са толкова красиви, че ти идва да си ги отнесеш за вкъщи. И църквите не правят изключение, защото и там керамиката присъства в декоративните елементи, куполите и религиозните изображения.

Как всъщност едно малко крайбрежно градче е превърнало керамиката в своя втора природа? 

Магаренцето символ на Виетри.
Магаренцето символ на Виетри.

Керамичното производство във Виетри има вековни корени. Благодарение на близостта до морето и пристанищата, местните изделия постепенно намират пазар извън района. През вековете се развиват техники за изработка на майолика - това е керамика, покрита с непрозрачна глазура, върху която се рисуват ярки мотиви, преди изделието да бъде изпечено. Синьото, жълтото, зеленото и охрата се превръщат в характерни цветове на местната палитра.

Истинската художествена революция обаче настъпва през 20-те и 30-те години на ХХ век. Тогава Виетри

привлича група

чуждестранни художници,

сред които особено силно присъствие имат германци и други творци от Централна Европа. Някои пристигат в търсене на нов художествен език, други са привлечени от светлината, пейзажа и по-свободната атмосфера на Южна Италия. Така започва периодът, известен като “Германския период” на виетренската керамика. 

Фабриката за керамика на семейство Солимене СНИМКИ: АВТОРЪТ
Фабриката за керамика на семейство Солимене СНИМКИ: АВТОРЪТ

Сред най-значимите имена е Рихард Дьолкер, германски художник и дизайнер, който пристига във Виетри през 1923 г. Той допринася за модернизирането на местната керамична естетика, като съчетава европейските художествени течения с народните мотиви на Кампания. На него се приписва и популяризирането на един от най-разпознаваемите образи на Виетри - магаренцето. То се появява върху чинии, вази, плочки и декоративни предмети и постепенно се превръща в своеобразна емблема на града.

Друга важна фигура е Ирене Ковалиска, художничка с полски произход, чиито произведения се отличават с поетични, почти приказни образи. Женски фигури, рибари, деца, животни и сцени от средиземноморския живот оживяват върху керамичните повърхности. Заедно с други творци тя помага на Виетри да излезе извън рамките на традиционното занаятчийство и да се превърне в художествена лаборатория. 

Обедът в ресторанта е съпроводен с колорит.
Обедът в ресторанта е съпроводен с колорит.

Тези художници обаче не просто пренасят чуждестранни модели в Италия. Те започват да наблюдават и изобразяват живота около себе си - рибарите, които се връщат от морето, жените с керамични стомни, селяните, влюбените двойки, лодките, магаретата, луната и слънцето. В техните произведения Южна Италия изглежда почти митологична, като свят, в който времето тече по-бавно. Именно тази смесица от северноевропейска художествена чувствителност и средиземноморски фолклор създава стила, който днес целият свят разпознава като виетренска керамика. Някои от чуждестранните творци са и

евреи, намерили

убежище в Италия

от нарастващия антисемитизъм и преследванията в Европа.

Сред италианските майстори, оставили трайна следа, особено място заема Гуидо Гамбоне. Роден през 1909 г., той започва кариерата си като млад керамик във Виетри, а впоследствие развива собствен изключително разпознаваем стил. Неговите произведения се отличават с експресивни форми, стилизирани животни и фигури, необичайни цветови съчетания.

Една от най-впечатляващите спирки в града е фабриката на семейство Солимене, която си е истинска архитектурна забележителност. Огромната сграда се издига над стария град и изглежда като фантастична конструкция, съставена от керамични елементи. 

Керамична чиния, изобразяваща панорамата на Виетри с катедралата
Керамична чиния, изобразяваща панорамата на Виетри с катедралата

Проектирана е от италианско-американския архитект Паоло Солери през 50-те години на миналия век. Историята на Солимене е и история на семейство, което поколения наред е свързано с керамиката. През 1937 г. Винченцо Солимене основава своята манифактура, а след войната производството се разраства. В различни периоди с нея работят известни художници и керамици. Така фабриката се превръща в едно от важните места за художественото развитие на Виетри.

В града може да се видят и други исторически работилници, всяка от които със свой почерк. 

Керамичното производство във Виетри има вековни корени
Керамичното производство във Виетри има вековни корени

Едни предпочитат наситените

сини и жълти цветове, други -

флоралните орнаменти,

трети - фигурите на рибари, животни и морски създания.

За да се разбере колко дълбоко е вкоренено това изкуство, трябва да се посети и Музеят на керамиката във Вила Гуариля в близкото селце Райто. Сред любопитните експонати са т.нар. риджоле - традиционни керамични плочки, използвани за настилки и облицовки, с изключително разнообразие от геометрични, растителни и фигурални мотиви.

“Керамична” във Виетри е дори катедралата “Сан Джовани Батиста” - куполът ѝ, покрит с жълти, сини и зелени майолики, се вижда от различни точки на града и е една от най-разпознаваемите гледки. В съседство се намира и църквата на Братството на Благовещението и “Розария”, чиято фасада също е украсена с керамични пана. 

Стените и чешмите са облицовани с керамични картини.
Стените и чешмите са облицовани с керамични картини.

Как всъщност се ражда колоритът на Виетри? В началото е парчето глина. Оформено на ръка или на грънчарско колело, то се превръща в готовия предмет, който преминава през сушене, глазиране, рисуване и изпичане. Майсторите работят с четки и бои, като всяка линия се нанася ръчно. Дори когато два съда са създадени по един и същ модел, те никога не са напълно еднакви. Именно това е и една от тайните на виетренската керамика - тя запазва несъвършенството на човешката ръка, което я прави неповторима. 

Статуя от керамика посреща гостите на Виетри сул Маре.
Църквата на Братството на Благовещението също е облицована с керамика.
Магаренцето символ на Виетри.
Фабриката за керамика на семейство Солимене СНИМКИ: АВТОРЪТ
Обедът в ресторанта е съпроводен с колорит.
Керамична чиния, изобразяваща панорамата на Виетри с катедралата
Керамичното производство във Виетри има вековни корени
Стените и чешмите са облицовани с керамични картини.

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