Американците Hatebreed и Life of Agony идват за метъл празник в София

Хардкор легендите Hatebreed идват в София на 11 ноември за поредния празник на тежката музика. Американците от щата Кънектикът са хедлайнер на събитието на малката покрита сцена на Vidas Art Arena в Борисовата градина. Преди тях на сцената ще свирят алтернативните метъли Life of Agony от Ню Йорк, а вечерта ще открие добре познатата родна банда Last Hope.

Hatebreed ще обиколят Европа. Два дни преди да дойдат у нас, излиза и новият им албум Fatal Paradox, който е 9-и в кариерата им. Hatebreed са сред най-разпознаваемите групи в американската хардкор сцена. Създадена е през 1994 г. от фронтмена Jamey Jasta, който има и солова кариера. Бандата изгражда характерен стил, в който хардкорът и метълът се срещат в експлозивна комбинация от тежки рифове, агресивна енергия и текстове, посветени на устойчивостта, самодисциплината и преодоляването на трудностите. Музикантите превръщат теми като загуба, тревожност, гняв и лични битки в катарзисно преживяване за публиката и е една от причините Hatebreed да останат толкова влиятелни вече повече от три десетилетия. Групата гостува за първи път у нас, както и сънародниците им Life of Agony, които още в началото на 90-те изградиха собствен стил между алтернативния метъл, хардкора и рока. Любопитното за групата е, че вокалистът Keith Caputo обяви, че е трансджендър през 2011 г. Тогава започна да се облича като жена и дори да пие женски хормони. Въпреки това качеството на музиката на Life of Agony не пострада, а напротив. Преди 2 г. Капуто доказа, че връщане от другия бряг има. Той обяви, че е в процес на детрансджендъризация, и обяви, че отново се чувства като мъж. Keith Caputo, фронтмен на Life of Agony

Новото попълнение към програмата са българите от Last Hope - икони, които с взривяващите си лайв изпълнения са се превърнали в неизменна част от българската хардкор култура. Бандата е делила сцена с легенди като Agnostic Front, Madball, Anthrax, Knocked Loose и много други.

Ето и програмата по часове:

18:30 – Отваряне на вратите

19:00 – Last Hope

19:55 – Life of Agony

21:25 – Hatebreed