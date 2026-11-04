Йотова откри първата изложба на Люба Шарин, посветена на българските корени на художничката

Президентът Илияна Йотова откри в София първата изложба на Люба Шарин, посветена на българските корени на художничката

В картините на Люба Шарин виждаме устрема на българския дух и онази невероятна симбиоза между такт, ритъм, излъчване, красота на цветовете и нещо, което е изключително само наше – българската идентичност. Йотова разгледа творбите на младата художничка. Снимка: Президенство

Това заяви президентът при откриването на първата самостоятелната изложба на младата художничка Люба Шарин. На събитието бяха представени платна с фолклорни мотиви, женски портрети и композиции, обединяващи традициите с модернистичното изкуство. Сред гостите бяха министърът на културата Евтим Милошев, както и посланици на различни държави.

В изказването си държавният глава обърна специално внимание на женските лица в експозицията, които нарече „мадоните на Люба". Президентът Илияна Йотова сподели за разговор с художничката за едно от лицата в платната, в което зад тъгата се откриват много кураж, сила и твърдост. „Всеки може да прочете нещо в една картина според собствената си душа, сърце, познание и дух", каза президентът Илияна Йотова, като допълни, че в тези образи се вижда невероятна съвкупност от фолклорни мотиви, красота и емоция.

Президентът открои необикновената лична съдба на авторката, родена и израснала във Франция, чийто дядо е емигрирал преди десетилетия от България. Държавният глава разказа как художничката идва у нас абсолютно сама и учи езика без преподавател. „Можете да си представите какъв огромен ентусиазъм, амбиция и воля, съчетани с българското чувство, кодирано дълбоко в душата, са нужни, за да научи езика и да се адаптира в България – чужда и непозната среда", каза президентът. Тя допълни, че с тази изключителна решителност младата художничка завършва висшето си образование у нас и започва да претворява родовата си памет върху платното.

В обръщението си Люба Шарин посочи, че всяко нейно платно отразява личните ѝ търсения за родовата памет, принадлежността и наследството, което носим. „Вярвам, че изкуството притежава силата да ни свързва отвъд границите и различията, като отваря пространство за международен диалог и за един по-дълбок разговор със самите нас", каза от своя страна младата художничка.