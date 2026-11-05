Британец обиколи света пеша, отне му 28 години, а в България го глобиха

В България го глобяват, защото върви пеша по магистралата

Карл Бушби най-накрая се завърна в дома си след дълго пътуване. За 28 години той прави околосветска обиколка, като условието е тя да бъде извършена само пеш или с плуване. Той започва от Чили и мисията му завърши в родния му дом в Англия, съобщи от Би Би Си.

Първоначалната идея на Карл е да обиколи света за 17 години без да използва никакво превозно средство. Тръгва пеш на север и минава Южна и Северна Америка. Стига до Аляска и там чака океана да замръзне, за да може да премине. Оттам влиза в Русия, където обаче му отказват виза поради миналото му на военен парашутист и той трябва да върви в страната 90 дни, да излезе и пак да се върне.

През 2020г. той стига Каспийско море. Иран му забраняват влизане в страната, а Русия се оказва твърде опасна. Затова Бушби решава да преплува Каспийско море. Той има лодка, за която да се държи, докато спи през нощта. Оттам влиза в Турция и минава през цяла Европа. Последното препятствие, пред което той се изправя, е Ла Манша. Властите му отказват да премине по подводния тунел и Бушби решава, че ще го преплува. Така на 2 ноември 2026г. той се завръща в родната си къща при майка си в град Хъл. Тя го посреща през сълзи и пита шеговито ''Къде беше?''.

Карл минава и през България. През ноември 2025г. той прави фен среща в София. А от България му остава и спомен, а не просто поредната държава, през която Бушби минава.

"Беше спрян от пътната полиция. Глобиха го за това, че вървеше по банкета на магистралата с количката, която буташе пред себе си. Никоя друга страна не го беше глобила до момента за нарушение на правилата за движение", разказва Джеймс Грант, който придружава Карл в част от пътуването му.

Бушби счита магистралите за най-безопасния начин за придвижване, но в България се принуждава да пътува по второстепенни пътища.