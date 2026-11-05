След шест отличия „Кристална лира" 2026 Държавна опера Варна представя в София грандиозния спектакъл по музика на носителя на „Оскар" Алън Менкен

На 11 ноември „Красавицата и Звяра" се завръща в Зала 1 на НДК с музика на живо, ярки актьорски превъплъщения, хореография, пищни костюми, ефектни декори и 3D визуализации.

Историята за Бел и Звяра е еднакво разпознаваема и от екрана, и от театралната сцена. Анимацията на Disney от 1991 г. е първият анимационен филм, номиниран за „Оскар" за най-добър филм, а три години по-късно заглавието стига и до Бродуей, където остава повече от десетилетие. В основата на този успех е музиката на носителя на „Оскар" Алън Менкен – „Beauty and the Beast", „Be Our Guest", „Belle", „Gaston" и „Something There" са сред песните, превърнали „Красавицата и Звяра" в класика на световния музикален театър. Заглавната „Beauty and the Beast" печели „Оскар", „Златен глобус" и Grammy.

Българската постановка е режисирана от Петко Бонев, с диригент и оркестрация Страцимир Павлов. Зад сценичната ѝ визия и движение стоят две имена, които само преди дни получиха ново професионално признание. Ася Стоименова, автор на сценичния дизайн и костюмите на „Красавицата и Звяра", е сценограф и костюмограф на балета „Спартак", отличен със специална награда, а Анна Пампулова, която създава сценичното движение и пластиките в спектакъла, е част от наградения постановъчен екип на операта „Бал с маски".

Двете отличия са част от общо шест награди „Кристална лира" 2026 за Държавна опера Варна, връчени на 1 ноември в Народния театър „Иван Вазов". Отличията поставят институцията сред най-силно представилите се в тазгодишното издание и обхващат опера, балет, млади изпълнители и постановъчни екипи.

Това признание идва непосредствено преди новото представяне на „Красавицата и Звяра" в София и подчертава нивото не само на творческия, но и на артистичния екип зад продукцията. Вокално и актьорски сложните мюзикълни роли събират на сцената ярки изпълнители като Валерия Василенко в ролята на Бел и Виктор Ибришимов като Принц Адам – Звяра, а до тях са Люмиер, Когсуърт, Гастон, г-жа Потс и останалите герои от историята.

„Красавицата и Звяра" вече има две разпродадени представления в Зала 1 на НДК. След броени дни спектакълът отново се среща със софийската публика.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim и на касите на НДК.