50 Cent се подигра на Пи Диди за 57-ия му рожден ден, докато той е зад решетките

50 Cent отново се присмя на Шон „Диди" Комбс, този път по повод 57-ия му рожден ден. Докато музикалният магнат прекарва празника зад решетките във федералния затвор „Алънууд" в Пенсилвания, дългогодишният му съперник не пропусна възможността да го осмее в социалните мрежи, съобщава TMZ.

51-годишният рапър публикува в Инстаграм послание към Комбс: „Честит 57-и рожден ден, Диди! Пожелавам ти още много такива, ха-ха!". Към него той добави изображение на Пи Диди, вероятно генерирано с изкуствен интелект, на което музикантът е изобразен с посивяла коса и широка усмивка.

Подигравката идва само дни след поредната промяна в датата за освобождаване на Шон Комбс. Срокът за изтърпяване на присъдата му отново е бил изместен, а новината последва широко отразеното му преместване в затвор, където е настанен заедно с останалите лишени от свобода.

Враждата между 50 Cent, чието истинско име е Къртис Джеймс Джаксън III, и Комбс продължава от години. Още през 2006 г. Джаксън издаде дис парчето „The Bomb", в което обвини Диди, че е замесен в убийството на рапъра The Notorious B.I.G. през 1997 г.

Изпълнителят на In Da Club продължи да критикува публично музикалния магнат и след ареста му през септември 2024 г. През декември миналата година 50 Cent пусна в Netflix документалната поредица от четири части Sean Combs: The Reckoning, посветена на Комбс.

През юли тази година рапърът отново се подигра на бившия си съперник по време на участие в нощен клуб в Лас Вегас. Тогава Комбс, който все още се намираше в ареста, беше преместен в единична килия заради предполагаемо сбиване, предизвикано от обидни реплики.

Видеозапис от участието, с който тогава се сдоби „Дейли мейл", показва как 50 Cent се обръща към публиката с думите: „Можехте да бъдете къде ли не, но избрахте да сте тук. Благодаря ви. Можехте да бъдете... във Форт Дикс, при Пъфи, в карцера". С тези думи той визира федералния затвор във Форт Дикс, Ню Джърси, където Комбс излежаваше присъдата си.

Междувременно тази седмица стана ясно, че датата за освобождаването на Диди отново е променена. Тя е изместена с още три седмици напред и вече се очаква рапърът да излезе на свобода на 6 февруари 2028 г.

Според информация, разпространена миналия месец, предишната планирана дата е била 2 март 2028 г.