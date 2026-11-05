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234 песни в битка да представят Гърция на "Евровизия 2027" в Бургас

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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Дара с отличието от “Евровизия”, сега стискаме палци да получи и номинации за престижните статуетки. СНИМКИ: “ЕВРОВИЗИЯ”
Дара с отличието от “Евровизия”, сега стискаме палци да получи и номинации за престижните статуетки. СНИМКИ: “ЕВРОВИЗИЯ”

Общо 234 песни са предложени за участие в надпреварата за избор на представител на Гърция на песенния конкурс „Евровизия 2027", който ще се проведе през май догодина в Бургас. Това съобщи БТА по информация на днес гръцката обществена телевизия ЕРТ, след като приключи приемането на кандидатури за националния подбор.

Интересът към конкурса остава голям, макар подадените предложения да са с 30 по-малко от миналата година, когато кандидатурите бяха рекордните 264. За втора поредна година Гърция ще избере своя представител чрез телевизионното музикално състезание „Синг фор Грийс" („Пей за Гърция"). Този път надпреварата се мести от Атина в Солун, където за първи път ще се проведат и трите конкурсни вечери.

Двата полуфинала са насрочени за 9 и 11 февруари 2027 г., а големият финал ще бъде на 13 февруари. Домакин ще бъде Солунската концертна зала.

От всичките 234 предложения специална комисия ще избере до 20 песни, които ще продължат към полуфиналите. Публиката ще има решаващата дума за това кои 12 от тях ще стигнат до финала. Победителят, който ще се отправи към сцената в Бургас, ще бъде определен чрез съчетаване на зрителския вот и оценките на две журита – гръцко и международно.

Условие в тазгодишния подбор е забраната за използване на изкуствен интелект при композирането на песните и текстовете им. Според ЕРТ така се цели да бъдат гарантирани оригиналността на произведенията и автентичността на музикалното творчество.

Големият финал на 71-вото издание на „Евровизия" ще се състои на 15 май 2027 г. в зала „Арена Бургас", а полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май. България ще бъде домакин на конкурса за първи път в историята си, след като българската изпълнителка Дарина Йотова-Дара спечели тазгодишното издание във Виена с песента „Бангаранга".

Дара с отличието от “Евровизия”, сега стискаме палци да получи и номинации за престижните статуетки. СНИМКИ: “ЕВРОВИЗИЯ”

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