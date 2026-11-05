Млада арфистка печели победи

Виктория Маркова е номинирана за наградата „Кристална лира" в категория „Млад изпълнител".

Сред значимите ѝ участия през последния творчески сезон са рециталът „Съзерцание в Париж" в София Арт Институт. Той е със специалното участие на Венета Нейнска. След него е концертът ѝ като солист на Нов симфоничен оркестър под диригентството на Филип Ставров, както и участието ѝ в Коледния концерт на Софийската опера и балет.

Виктория печели и Grand Prix на първото издание на международния арфов конкурс VIVAHARP в София.