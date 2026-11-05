„Травиата"- Една любов, която остава завинаги, на сцената на Софийската опера и балет

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Потопете се в света на страстта, красотата и силните човешки чувства с една от най-великите опери на всички времена – „Травиата" от Джузепе Верди!

История за една голяма любов, за мечтите, саможертвата и избора между сърцето и обществените предразсъдъци.

Вълнуващ сюжет, незабравими мелодии и музика, която докосва душата и остава в сърцето!

„Травиата"- спектакъл, който трябва да се преживее!

В ролите:

Виолета Валери – Ралица Богданова, Мила Михова

Алфред Жермон – Рейналдо Дроз, Емил Павлов

Жорж Жермон - Венцеслав Анастасов, Атанас Младенов, солисти

Режисьор: Пламен Карталов

Диригент: Велизар Генчев

Оркестър и хор на Софийската опера и балет