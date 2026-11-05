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Фондация ''Никола Гюзелев'' и Софийска Опера и Балет представят: 17 ноември 2026г., 19 ч

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снимка: Софийска Опера и Балет
снимка: Софийска Опера и Балет

Концерт на Лауреатите на VI-a Международна Награда Никола Гюзелев за оперно/изпълнителско и изобразително изкуство в памет на Никола Гюзелев за 90 год. от рождението му

Диригент Евелино Пидо / EvelinoPidò
Солисти:

Красимира Стоянова / KrassimiraStoyanova, soprano
Кирил Манолов / KirilManolov, baritono
Франческа Патане' / Francesca Patanè, soprano

ПРОГРАМА ЗА КОНЦЕРТ

Бал с маски, Джузепе Верди – Амелия – 2 действие - изпълнява Красимира Стоянова

Селска чест, Пиетро Маскани – Сантуца – изпълнява Франческа Патане

Риголето, Джузепе Верди – Риголето – 2 действие- изпълнява Кирил Манолов

Отело, Джузепе Верди – Дездемона – 4 действие сцена и ария – Красимира Стоянова

Селска чест, Пиетро Маскани – Интермецо, Оркестър

Макбет, Джузепе Верди - Макбет – 4 действие - изпълнява Кирил Манолов

Кармен, Жорж Бизе – Кармен, Хабанера – 1 действие – изпълнява Франческа Патане

Симон Боканегра, Джузепе Верди – Дует Амелия и Симоне – 1 действие – изпълняват Красимира Стоянова и Кирил Манолов

снимка: Софийска Опера и Балет

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