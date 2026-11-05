„Киномания" празнува 40 години с филм за своето начало

„Внимавай в картинката!" е мотото на 40-ото издание на „Киномания", което ще върне зрителите към началото на фестивала със специален документален филм, посветен на историята на Световната кинопанорама. Това съобщи Хермина Азарян при представянето на програмата.

„Киномания: Началото" разказва за времето през 1987 година, когато стартира Световната кинопанорама, защото „Киномания" всъщност продължава нейните идеи", разказа Азарян.

Документалната продукция е режисирана от Борис Мисирков и Георги Богданов, продуцирана е от „Агитпроп" и е създадена по идея и поръчка на фондация „Имам идея". Афишът на 40-ото издание на "Киномания"

„Целта е не просто да покажем началото и времето, когато се е появила Световната кинопанорама, на тези, които са родени доста след 1987 година и не познават тези времена, но и ефекта, който е имала панорамата тогава, както и приноса на хората, които стоят зад реализацията на тази инициатива", обясни тя.

Сред тях са академик Людмил Стайков и кинокритикът Атанас Свиленов, които, по думите ѝ, „успяват да превърнат тази мечта в реалност и да предизвикат такъв отзвук, който надминава очакванията на всички".

40-ото издание на „Киномания" се открива на 12 ноември в зала 1 на НДК с „Див кон девет" на Мартин Макдона. Кадър от филма "Див кон девет" на Мартин Макдона, с който ще бъде открита "Киномания"

Сред акцентите тази година са филми, отличени с най-престижните награди на европейските кинофестивали.

„За първи път, струва ми се, показваме трите най-важни награди в европейското кино – „Златна мечка", „Златен лъв" и „Златна палма". Това са „Жълти писма", „Фиорд" и „Непозната жена", каза другият основен организатор Христо Христозов.

По думите му особено внимание тази година е отделено на филми, които говорят за отношенията между поколенията, насилието и преживяванията на младите хора.

„Сякаш за първа година има толкова много филми, които говорят на един младежки език", каза той. Сред тях са „Татко след полунощ" на Джордан Фърстмен и „Страхливец" на Лукас Донт ,отличен в Кан за актьорските изпълнения на двамата си млади главни герои.

Ще бъде показан и „Жозефин" на Бет де Араужо. Лентата разказва за осемгодишно момиче, което става свидетелка на насилие и трябва да се справи с последиците от преживяното. Филмът е сред големите победители на фестивала „Сънданс".

Италианското кино също има силно присъствие благодарение на сътрудничеството с Италианския културен институт. Сред заглавията са „Бог се смее" с Пиерфранческо Фавино, който разглежда темите за вярата и религията, както и биографичният филм „Ана Маняни", посветен на една от големите актриси на италианското кино.

С подкрепата на посолството на Испания фестивалът представя „Обич" с Хавиер Бардем, за който голяма част от прожекциите вече са разпродадени.

Сред останалите заглавия са „Ледена земя" на Аманда Кернел, чиято продуцентка Ева Окергрен ще представи филма на 25 ноември, както и два филма на японския режисьор Хирокадзу Корееда – „Невидимо в кутия" от официалната състезателна програма в Кан и „Погледни назад" от официалната състезателна програма във Венеция.

Темата за насилието над деца ще присъства не само във филмовата селекция, но и в специална инициатива на фондация „Лъчезар Цоцорков".

„Детството е за смях, не за страх - така би трябвало да бъде, но често не се случва така за много деца", каза Мария Гечева от екипа на фондацията при представянето на едноименния видеоконкурс.

Тя съобщи, че са получени близо 40 кратки видеа от цялата страна, като десет от тях ще достигнат до финалния етап. Публиката ще може да гласува между 10 и 17 ноември.

Участниците са млади хора на възраст между 18 и 30 години, а общото между техните филми е, че разказват историите през погледа на децата.

„Това е нещо, което изключително много ни липсва като общество. Когато говорим по темата за насилието сред деца и над деца, ние често говорим вместо тях, но забравяме да чуем тях самите", подчерта Гечева.

Според нея киното дава възможност да бъдат споделени преживявания, за които невинаги лесно се намират думи.

„Това са истории, които много често ни е трудно да разказваме с думи и да споделяме. Затова поканихме младите творци да го направят чрез киното и аудиовизуалните изкуства", допълни тя.

Детската „Киномания" също продължава традицията си да насърчава младите автори да разказват истории чрез киното.

Марина Николова от „Анимейшън" обясни, че тази година конкурсът запазва свободната си тема, но организаторите препоръчват филмите да бъдат посветени на мира, свободата, приятелството, добротата и взаимопомощта.

Идеята е децата да използват телефоните си не само за гледане на видеосъдържание, но и като средство за собствено творчество. Конкурсът е национален и приема филми от цялата страна.

За музиката също е отредено важно място в програмата на „Киномания". Сред заглавията са документален филм, посветен на Димо от група P.I.F. и спектакъла „Невидимо дете", както и „Всички обичат Бил Евънс", разказващ за големия джаз музикант.

На 28 ноември братя Владигерови ще участват в специално събитие с музикален съпровод на живо към датски филм. То е свързано с любопитен исторически факт - през 1926 г. датски филм е бил показан в Русе със съпровод на джаз оркестър.

"Киномания" ще се състои от 12 до 29 ноември в пет града – София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, като някои от филмите ще могат да се гледат и онлайн.