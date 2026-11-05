Калин Сърменов нарисува семейството си в "Хем така, хем така"

Може ли човек да бъде едновременно сериозен и ироничен шеф, строг режисьор на собствения си живот и този на другите, свободен и импулсивен художник?
Може!
И това е директорът на Сатиричния театър "Алеко Константинов" - Калин Сърменов. Вчера той откри изложба "Хем така, хем така" и изненада приятели и колеги с изключително качествени творби, някои от които успя и да продаде. Откриването на експозицията се състоя в музей-галерия "Анел".
"Тази вечер е един празник - симбиоза на поне две различни изкуства, на сценичните и на изящните изкуства. Преди години познавах автора по-скоро в сферата на сценичните изкуства. Когато обявихме изложбата преди няколко дни, бях приятно изненадан от дълбочината, силата, фантазията и интелекта на творчеството на Калин Сърменов като художник", каза собственикът на хотел "Анел" Ангел Симеонов. Той сподели и една новина, която предизвика притеснение у присъстващите. "При нас бе поканен и Вежди Рашидов, но за съжаление той е в болница. Надяваме се с него всичко да е наред", каза Симеонов, който е меценат и дългогодишен писател.
"Изложбата се казва "Хем така, хем така!", което означава, че не е така, а трябва да е така", каза с усмивка журналистката Кристина Патрашкова. Според нея авторът Калин Сърменов е "човек, който гледа света през иронична, хумористична и сатирична плазма". "Животът е пъстър, аз така виждам картините на Калин Сърменов. В тях има възходи, падения, радости, скърби, падания и ставания, но важното е, ако паднеш седем пъти, да се изправиш осем пъти", каза още Патрашкова.
Шефът на Съюза на артистите Христо Мутафчиев също е впечатлен от таланта на актьора. "Моята дъщеря сега е на 18 години, но когато беше в седми клас, четеше "Под игото" и ме попита: "Тате, какво означава "сегиз-тогиз"?". И аз й обясних. Днешната изложба може да бъде хем така, хем така. Аз познавам Калин Сърменов като актьор, като режисьор и още от дете. Още като беше малък, рисуваше с креда, с тебешир и с керемида. Рисуваше по стените на хората. Слава богу, че години по-късно превърна това рисуване по градините на хората в картини. Аз нищо не разбирам от неговото изкуство, обаче ми харесва", каза Христо Мутафчиев.
Самият художник представи себе си по характерния забавен начин и през смях. "Това, че са се събрали толкова много хора, има две страни - първата е, че сме заедно, което ми вдига самочувствието, което пък е възможно да доведе до следваща изложба, която ще покърти тези, които не харесват това, което правя", каза Сърменов и допълни, че в изложбата той има около 80% участие, а 20% е на най-малката му дъщеря, която поставяла щрихите и той добавял всичко останало. "Без нея нямаше да се справя", каза Сърменов.
На събитието присъстваха бившият министър на туризма Николина Ангелкова, Ути Бъчваров, Ники Кънчев, почти цялата трупа от Сатиричния театър, художници, писатели и ценители на изкуството на Калин Сърменов.