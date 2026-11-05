Калин Сърменов нарисува семейството си в "Хем така, хем така"

Може ли човек да бъде едновременно сериозен и ироничен шеф, строг режисьор на собствения си живот и този на другите, свободен и импулсивен художник?

Може!

И това е директорът на Сатиричния театър "Алеко Константинов" - Калин Сърменов. Вчера той откри изложба "Хем така, хем така" и изненада приятели и колеги с изключително качествени творби, някои от които успя и да продаде. Откриването на експозицията се състоя в музей-галерия "Анел".

Съпругата на Сърменов - Боряна бе с най-малката му дъщеря (вляво) Снимка: Юлиян САВЧЕВ

"Тази вечер е един празник - симбиоза на поне две различни изкуства, на сценичните и на изящните изкуства. Преди години познавах автора по-скоро в сферата на сценичните изкуства. Когато обявихме изложбата преди няколко дни, бях приятно изненадан от дълбочината, силата, фантазията и интелекта на творчеството на Калин Сърменов като художник", каза собственикът на хотел "Анел" Ангел Симеонов. Той сподели и една новина, която предизвика притеснение у присъстващите. "При нас бе поканен и Вежди Рашидов, но за съжаление той е в болница. Надяваме се с него всичко да е наред", каза Симеонов, който е меценат и дългогодишен писател.

И Ути хвана микрофона Снимка: Юлиян САВЧЕВ

"Изложбата се казва "Хем така, хем така!", което означава, че не е така, а трябва да е така", каза с усмивка журналистката Кристина Патрашкова. Според нея авторът Калин Сърменов е "човек, който гледа света през иронична, хумористична и сатирична плазма". "Животът е пъстър, аз така виждам картините на Калин Сърменов. В тях има възходи, падения, радости, скърби, падания и ставания, но важното е, ако паднеш седем пъти, да се изправиш осем пъти", каза още Патрашкова.

Студентите на Сърменов го изненадаха с отпечатъците си Снимка: Юлиян САВЧЕВ

Шефът на Съюза на артистите Христо Мутафчиев също е впечатлен от таланта на актьора. "Моята дъщеря сега е на 18 години, но когато беше в седми клас, четеше "Под игото" и ме попита: "Тате, какво означава "сегиз-тогиз"?". И аз й обясних. Днешната изложба може да бъде хем така, хем така. Аз познавам Калин Сърменов като актьор, като режисьор и още от дете. Още като беше малък, рисуваше с креда, с тебешир и с керемида. Рисуваше по стените на хората. Слава богу, че години по-късно превърна това рисуване по градините на хората в картини. Аз нищо не разбирам от неговото изкуство, обаче ми харесва", каза Христо Мутафчиев.

Ники Кънчев също се възхити на картините Снимка: Юлиян САВЧЕВ

Самият художник представи себе си по характерния забавен начин и през смях. "Това, че са се събрали толкова много хора, има две страни - първата е, че сме заедно, което ми вдига самочувствието, което пък е възможно да доведе до следваща изложба, която ще покърти тези, които не харесват това, което правя", каза Сърменов и допълни, че в изложбата той има около 80% участие, а 20% е на най-малката му дъщеря, която поставяла щрихите и той добавял всичко останало. "Без нея нямаше да се справя", каза Сърменов.

Мутафчиев и Сърменов се радват, че картините се разпродават Снимка: Юлиян САВЧЕВ

На събитието присъстваха бившият министър на туризма Николина Ангелкова, Ути Бъчваров, Ники Кънчев, почти цялата трупа от Сатиричния театър, художници, писатели и ценители на изкуството на Калин Сърменов.