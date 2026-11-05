Предлагат масово фалшиви билети за "Евровизия" в Бургас

Масово в интернет се продават фалшиви билети за предстоящия конкурс "Евровизия" в Бургас през следващата година. България си осигури домакинството, след като Дара спечели предишното издание с "Бангаранга".

От БНТ предупредиха, че вече има злоупотреби с билети, въпреки че те все още официално не са пуснати за продажба. Ето какво пишат от националната телевизия:

"Не се доверявайте на фалшиви сайтове. Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г. Установени са фалшиви сайтове, които продават билети за песенния конкурс „Евровизия 2027" в Бургас. Българската национална телевизия предупреждава феновете да не се доверяват на фалшиви публикации и оферти.

Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г. Всички детайли ще откриете само на eurovision.com/tickets. Интересът е огромен, билетите свършват за борени часове. За да не пропуснете този момент, се регистрирайте на Eurofan – официалната безплатна платформа за феновете на конкурса.За достоверна информация относно „Евровизия 2027" и продажбата на билети следете единствено официалните канали на БНТ: bnt.bg и bntnews.bg. Не предоставяйте лични и платежни данни и не закупувайте билети чрез неофициални платформи."

Бургас ще се превърне в музикалната столица на Европа през май догодина, когато България ще посрещне участниците в 71-ото издание на "Евровизия". Общо 36 обществени радио- и телевизионни оператора са потвърдили участие в конкурса, който ще се състои от 11 до 15 май 2027 г. в "Арена Бургас". Очаква се шоуто да достигне до около 600 милиона души по света.