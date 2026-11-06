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Честит рожден ден на Едуард Папазян!

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Днес празнува Дедуардо. Или Едуард Папазян. Все още се води към спортните журналисти, но никой не може да му се опре по темата Русия - Украйна, новите филми, старите ленти и дори музикалните групи.

Широко скроен, с познания от най-различни области, той винаги бди да не изпусне важните новини. Затова е важен не само за медийната ни група, но и за всички читатели - и на хартиените, и на онлайн изданията. Шегите му могат да разведрят и най-мрачния ден, затова и в редакцията така го обичаме.

Папазян ще празнува, но всъщност цялото внимание отново ще обере внучката Теа.

Честито, Еди!

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