Стефания Колева написа сценарий за видеоклип

Актрисата Стефания Колева написа сценарий за видеоклипа на песента “Оставам за малко”. Това е парчето от театралния спектакъл със същото име, в което Стефания играе една от главните роли. На сцената тя си партнира още с Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров/Димитър Живков.

Пиесата “Оставам за малко” разказва историята на една жена, която се завръща у дома след тригодишно отсъствие. А мъжът ѝ опитва да запази спокойствието и реда вкъщи. Между смешните ситуации героите постепенно откриват, че прошката понякога е най-важният жест.