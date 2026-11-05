ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има голям...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Стефания Колева написа сценарий за видеоклип

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

3204
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стефания Колева с Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров в кадър от песента.
Стефания Колева с Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров в кадър от песента.

Актрисата Стефания Колева написа сценарий за видеоклипа на песента “Оставам за малко”. Това е парчето от театралния спектакъл със същото име, в което Стефания играе една от главните роли. На сцената тя си партнира още с Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров/Димитър Живков.

Пиесата “Оставам за малко” разказва историята на една жена, която се завръща у дома след тригодишно отсъствие. А мъжът ѝ опитва да запази спокойствието и реда вкъщи. Между смешните ситуации героите постепенно откриват, че прошката понякога е най-важният жест.

 

Стефания Колева с Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров в кадър от песента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Радина Боршош в „Неперфектните“: Най-тежката ми битка е със себе си (Подкаст)