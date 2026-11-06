Подкаст: Да има поне една чалга, заръчал Слави Трифонов на Ирра, тя отказала, но после чула “Браво!”

Певицата говори и за домашното насилие, което е преживяла

“Никой не вярваше, че може да ми се случи.” Така поп певицата Ирра си спомня реакцията на хората около нея, когато научават, че е преживяла домашно насилие. Дотогава и тя самата е убедена, че това никога няма да ѝ се случи. Отначало се затваря в себе си и не говори с никого за случващото се. “Трябваше много време, за да намеря хората, които да са около мен”, разказва тя в подкаста “24 часа от живота”.

“Той ме ревнува, но това е, защото ме обича.” С този пример Ирра обяснява колко лесно ревността може да мине за знак на обич. Когато партньорът постоянно проверява къде си и с кого си или ти забранява да се виждаш с приятелките си, това вече е контрол. “Насилието никога не идва от любов.”

След раждането на дъщеря им Божидара Ирра и съпругът ѝ искат още едно дете. Тя губи две бременности и след втората близо месец не иска да говори за случилото се. “Имах нужда да си го изживея, да си го обмисля, да си го изстрадам, да си го оплача.” Тогава разчита на съпруга си, на двамата си синове и на приятелите си. От други хора около себе си чува въпроса защо ѝ е още едно дете. “Никой не може да ми определи кое ми е достатъчно и кое - не.”

Дебютният албум на Ирра е трябвало да излезе под лейбъла на Слави Трифонов БМК. Десетте песни вече са готови, когато Слави поставя условие. “Трябва да има поне една чалга в този албум, иначе ние не можем да го продадем”, казва ѝ той. Трябват ѝ около три секунди, за да откаже, после няколко дни се пита дали не е сгрешила. Албумът все пак излиза с друг лейбъл и когато двамата се виждат няколко месеца по-късно, от Трифонов тя чува “браво”.

Още от разговора с Ирра слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудиоподкаст платформи.