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Limp Bizkit се присъединяват към Роби Уилямс и The Chemical Brothers в Пловдив

Мария Райчева

Мария Райчева

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Limp Bizkit идват в Пловдив. СНИМКА: ФЕЙСБУК
Limp Bizkit идват в Пловдив. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Ако през 90-те сте слушали рок, трудно бихте объркали гласа на Фред Дърст или китарните рифове на Limp Bizkit. Песни като Break Stuff и My Way превърнаха американската група в едно от лицата на ню метъла, а следващото лято тя ще накара феновете си в България отново да пеят хитовете на живо. Limp Bizkit са третият обявен хедлайнер на Phillgood, организиран от "Фест тийм"  и ще закрият фестивала на 18 юли на Гребната база в Пловдив.

С тях програмата вече събира три големи имена от различни музикални светове. На 16 юли фестивала ще открие Роби Уилямс, който през януари изпревари The Beatles и постави рекорд с 16 албума номер едно във Великобритания. На следващата вечер на сцената ще излязат The Chemical Brothers. Електронното дуо на Том Роуландс и Ед Саймънс пристига с шест награди "Грами" и едно от най-мащабните аудио-визуални шоута в жанра.

Междувременно стана ясно, че събитието в Пловдив има шанс да спечели награда за най-добър европейски фестивал, защото е номиниран за European Festival Awards. В момента тече онлайн гласуване, в което може да гласува всеки.

Limp Bizkit идват в Пловдив. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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