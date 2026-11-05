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Винсент Тановски с приза за млад журналист “Стефан Продев”

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Журналистът от “24 часа” Винсент Тановски е носител на наградата “Стефан Продев” за млад журналист за 2026 г. Снимки: Георги Кюрпанов
Журналистът от “24 часа” Винсент Тановски е носител на наградата “Стефан Продев” за млад журналист за 2026 г. Снимки: Георги Кюрпанов

Нашият колега от отдел “Анализи” на “24 часа” Винсент Тановски грабна престижната награда “Стефан Продев” за млад журналист. Отличието му бе връчено от председателя на БСП Крум Зарков.

Наградата се дава съвместно от Съюза на българските журналисти и БСП и е за хора, които защитават значими обществени проблеми, както и леви политически и социални идеи. Тя носи името на покойния Стефан Продев - един от най-големите български журналисти и публицисти, основател и първи главен редактор на в. “Дума”, председател на Съюза на българските журналисти и автор на стотици репортажи, статии и книги.

Отличието на Винсент Тановски бе връчено от председателя на БСП Крум Зарков.
Отличието на Винсент Тановски бе връчено от председателя на БСП Крум Зарков.

Винсент трябваше да получи отличието си на Бузлуджа през август, но лични ангажименти го възпрепятстваха. Затова той го взе днес на официална церемония в СБЖ.

Журналистът от “24 часа” Винсент Тановски е носител на наградата “Стефан Продев” за млад журналист за 2026 г. Снимки: Георги Кюрпанов
Отличието на Винсент Тановски бе връчено от председателя на БСП Крум Зарков.

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