Над 120 картини показват в Малката изложбена зала в Русе прехода между есента и зимата

Преходът между сезоните и промените в цветовете и настроението на природата са пресъздадени в творбите на 23-ма художници, включени в изложбата „В очакване на зимата". Експозицията е подредена в галерията на ул. „Борисова" № 6 и представя над 120 произведения.

Сред тях преобладават картини, създадени с техниката на маслената живопис. Авторите изобразяват предимно русенски пейзажи, които разкриват красотата на природата в прехода между есента и зимата. В платната доминират топлите есенни тонове, съчетани с деликатни внушения за наближаващия зимен сезон.

На откриването присъства заместник-кметът Енчо Енчев, който поздрави участниците и подчерта значението на изкуството като възможност да откриваме красотата в детайлите на ежедневието. Той благодари на участниците за техния принос към културния живот на града и посочи, че .

„Всяко годишно време носи своя особена красота, но зимата има привилегията да ни накара да се вгледаме по-внимателно в светлината, в тишината, в онези фини промени, които често остават незабелязани. Изкуството умее да улови това очакване и да му придаде цвят, форма и смисъл. Затова откриването на изложба като днешната е покана към всички нас да забавим крачка в забързаното си ежедневие и да се насладим на красивото", каза Енчев.

Председателят на Дружеството на художниците в Русе Николай Колев изрази удовлетворение от участието на толкова автори и богатството на тазгодишната експозиция. Той подчерта значението на подобни срещи за представянето на местните творци и за поддържането на активен художествен живот в града.

По време на откриването Камелия Монева връчи традиционната награда на името на съпруга си Пламен Монев. Призът тази година заслужи художникът Хрисанд Хрисандов, който благодари за признанието и сподели колко много му липсва творческото общуване с Пламен Монев.

Изложбата на Дружеството на русенските художници може да бъде разгледана до 18 ноември.