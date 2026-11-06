Актьори: Театрите са пълни, но заплатите си получаваме трудно, за някои месеци изобщо нямаме

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Вчера взех заплата, но като цяло я получавам с огромно закъснение и по различно време. Например през ноември и декември не получаваме парите си. Тази година някои от нас си получиха дължимото за април вчера, каза Асен Блатечки по Би Ти Ви.

"Снощи всички ние имахме представления, театралните салони са пълни. Театърът е едно от малкото удоволствия, които останаха на българина", каза Тончо Токмакчиев.

ТОНЧО ТОКМАКЧИЕВ

"Лично аз отивам от Търново в Хасково през Раковски, а после стигам до София, където имам две представления", обясни той.

"Навъртам около 100 хил. километра годишно по пътищата на страната, за да играя в най-различни представления - добави Блатечки. - Вършим си работата, а господата в Министерството на културата - не. Никой нищо не обяснява. Вероятно отново няма пари, няма гласуван бюджет, работят с някакви миналогодишни проценти."

Според Калин Врачански парите за култура трябва да не пречат на културните институции.

Калин Врачански Снимка: Костадин Кръстев-Коко

"За последното ни представление с Калин в касата на театъра във Враца нямаше нито една стотинка", заяви Блатечки.

"Най-добре се чувствам в театъра, когато има предизборна кампания, иначе културата винаги "чака". Този проблем го знам от детските си години - баща ми е художник - добави Токмакчиев. - Пътуваме денонощно, има театри с много задължения, ние тримата с Асен и Калин не можем да решим този проблем."

Според Врачански бюджетът идва късно, има инфлация, а парите за нищо не стигат.

"Нищо повече не искаме, освен управляващите културата и парите в бюджета да си вършат работата", заяви Блатечки.

"Говореше се, че за култура ще се заложи в бюджета 1%, после пред него се постави една нула", коментира Врачански.