Ръсел Бранд може да прекара години в затвора и да остане без пукната пара

51-годишният актьор и комедиант Ръсел Бранд рискува да прекара години зад решетките и може да загуби състоянието си от 16 милиона британски лири след делата за изнасилване във Великобритания и в САЩ, съобщи "Дейли мейл".

Окончателната присъда се очаква в понеделник.

Бранд е известен с кариерата си на радиоводещ и като водещ на предаването Big Brother's Big Mouth ("Голямата уста на големия брат"). Бившият мъж на Кейти Пери беше осъден за нападения над четири жени. С певицата са женени за кратко от 2010г. до 2012г.

Той беше осъден за изнасилване на една жена и сексуално посегателство над три други, а сега става ясно, че Кралската прокуратура обмисля да повдигне допълнителни обвинения, след като Бранд беше обвинен в още две изнасилвания, включително това на 16-годишно момиче.

По време на бурен съдебен процес в Лондон, продължил малко под четири седмици, беше разказано как през 2009 г. актьорът е изнасилил 21-годишна почитателка в дома си в Хампстед.

Още поне две жени свидетелстваха, за да обвинят Бранд в сексуално насилие преди съдебния процес, но прокуратурата реши да не разглежда техните твърдения. Следователите смятат, че осъждането му ще бъде „решаващ момент", който ще даде на жените увереност да споделят за такива травми. И подканват други жертви на Бранд да разкажат историята си.

Въпреки лавината от обвинения, Бранд арогантно предполага, че ще бъде оправдан. Той дори нае филмов екип да заснеме действията му и размислите му за престоя му в ареста, с намерението да създаде документален филм за „несправедливостта" на процеса срещу него.

Настоящата жена на Ръсел - Лора Бранд свидетелства, че той е отдаден и любящ баща на трите им деца. Въпреки това признава, че в началото на връзката им е имало турбулентни моменти и е оставала с разбито сърце.