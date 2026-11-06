Корея откри в Бургас читалня на националната си библиотека

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Националната библиотека на Южна Корея откри първата си читалня извън пределите на страната в Бургас. В нея са събрани над 2000 заглавия, чрез които посетителите ще имат възможност да опознаят културата, литературата, историята и науката на азиатската държава. Читалнята се намира в бургаската библиотека „Пейо Яворов" и е първата по рода си извън Южна Корея.

„Това е първата стъпка на Националната библиотека на Корея извън страната. Бургас е първи в света, което за нас е голяма привилегия. Това е невероятен жест към нас и той съвпада с обучението на студентите от филиала на Софийския университет в Бургас, които изучават кореистика. За втора поредна година интересът към корейския език расте. Така че, уверявам ви, този жест към нас е инвестиция към нашите приятелски отношения", коментира кметът на Бургас Димитър Николов.

За откриването на читалнята в Бургас пристигнаха посланикът на Южна Корея в България Н. Пр. Донг-Бе Ким и директорът на Националната библиотека Йонг-Джун Нам.

„Корея Избра Бургас, защото вие показахте истинска любов към нашата култура. Вашата страст ни вдъхнови", заяви посланик Донг-бе Ким.

От своя страна директорът на Националната библиотека заяви, че сътрудничеството с Бургас ще продължи.

„Нашата цел е да превърнем тази читалня в място, което жителите на града ще обичат и посещават", заяви директор Йонг-Джун Нам.

Програмата в Деня на Корея продължи в Държавна опера - Бургас с атрактивна демонстрация по таекуондо на представителния отбор на Кукиуон - световния център на корейското бойно изкуство.