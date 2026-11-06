Честват прочутия оперен бас Никола Гюзелев по случай 90-годишнината от рождението му

Юбилейният календар на честванията за 90-годишнината от рождението на Маестро Никола Гюзелев, след прекрасните италиански възпоменания на паметта му в Рим, Парма и Сполето, ще има своята кулминация в музикалната вечер, посветена на него, с юбилеен концерт, който представят Софийска опера и балет заедно с фондация ''Никола Гюзелев'' на 17 ноември 2026 г. от 19 часа на сцената на Софийската опера, съобщават от културнатаинституция.

Юбилейната вечер започва с официална част и връчване на Международната награда ''Никола Гюзелев'' за оперно и изобразително изкуство 2026 на новите лауреати – талантливите утвърдени оперни артисти – сопраните Красимира Стоянова и Франческа Патане, баритонът Кирил Манолов и диригентът Маестро Евелино Пидо, който ще дирижира оркестъра на Софийска опера и балет в този юбилеен концерт.

Никола Гюзелев е роден в Павликени на 17 август 1936 г. и починал в София на 16 май 2014 г.

Тържествата по случай неговата 90-годишнина продължават в Италия и България. Програмата в памет на артиста ще продължи с друго музикално събитие в Римската опера, чиято дата ще бъде скоро обявена.

Промотирана от фондация "Никола Гюзелев" в сътрудничество с български и италиански културни институции, възпоменателната програма отдава почит на една от най-авторитетните фигури в международната оперна история, водещ изпълнител в големите оперни театри по света и блестящ интерпретатор на италианския, руския и френския репертоар.

Доктор Хонорис Кауза на Българската академия на науките, Командор на Италианската република, носител на Международната награда "Златен Джузепе Верди" за приноса му към италианското белканто, както и на най-високите отличия на България, Италия и други, Гюзелев е бил и изключителен академичен художник. Цялата 2026 г. е посветена на поредица от концерти, прожекции, културни срещи, представяния на книги, плочи и картини, на артистични инициативи в България и Италия.

Чествания в негова памет имаше през месеците септември и октомври т.г. в Павликени, родния град на оперния ас, ще има и в София в зала "България" на 16 ноември т.г. с Оперна гала вечер и изпълнения на оперни звезди, посветена на Маестро Никола Гюзелев. Музикалните чествания по случай 90-годишнината Никола Гюзелев, ще завършат на 17 ноември с Юбилеен концерта на лауреатите на 6-тата Международна награда „Никола Гюзелев" за оперно и изобразително изкуство 2026 г., с участието на оркестъра на Софийската опера, дирижиран от Маестро Евелино Пидо.

Обявени са събития и в други български оперни театри – Варна, Бургас, Русе и др.

Програмата цели да почете паметта на творец, който чрез блестящата си международна кариера и богато артистично творчество е допринесъл значително за извисеното изпълнение на огромния оперен репертоар и популяризиране на българското оперно изкуство и школа на глобално ниво, допринасяйки значително за задълбоченото укрепване на културните връзки между България, Италия и други страни.