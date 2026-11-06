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Резултатите ще бъдат обявени на 9 ноември във фейсбук страницата на ОЗЦ Шумен

Общо 213 рисунки са изпратени за участие в петото издание на конкурса „Живей цветно“, организиран от Превантивно-информационния център в Шумен. Инициативата се провежда по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбеляза на 10 октомври.

Получените творби са на ученици от V до XII клас от следните населени места: Шумен, Варна, Свищов, София, Пловдив, Попово и селата Венец, Бяла река, Царев брод, Руен, Хитрино, Градец.

Председател на журито е д-р Петьо Стефанов – асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски“, а членове са художниците Валентина Великова и Галина Петкова.

Резултатите ще бъдат обявени на 9 ноември 2026 г. във фейсбук страницата на ОЗЦ Шумен, съобщиха организаторите от Превантивно-информационния център.

Конкурсът ще приключи с изложба и награждаване на отличените на 2 декември 2026 г. от 16:00 часа в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен.

Работата на екипа на Превантивно-информационния център в Шумен е насочена към превенцията към най-сериозните рискове за психичното здраве като стреса, породен от високите очаквания и натоварения ритъм на живот, социалната изолация, както и зависимостите, които променят възприятията и отношението към действителността.

Чрез образователни програми, обучения и информационни кампании специалистите работят за повишаване на информираността, изграждане на здравословни навици и насърчаване на отговорното отношение към психичното здраве.