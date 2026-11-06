Нашата Мая Вакрилова се дипломира като журналист, но тя от 2 г. е успешен репортер в "24 часа"

Тя с лекота общува с източници, намира информации, пише страници и се впуска в търсене на теми. Нашата "млада смяна" Мая Вакрилова вчера се дипломира като бакалавър по журналистика в УНСС. Тя обаче от 2 години успешно упражнява тази професия в школата на "24 часа" в Пловдив и е с две обиколки пред своите съвипускници. Дойде през декември 2024 г. и показа, че има данни за журналист. Беше само на 21 г. Работеше и си вземаше изпитите.

Мая е контактна, любознателна, лесно скъсява дистанция - качества, изключително важни за един репортер. Благодарение на тях успява да научава първа важни новини и да проявява рефлекс, независимо къде се намира. Така по време на почивка в Гърция това лято първа научи за зловещото убийство на Младежкия хълм в Пловдив и още на 4 август вечерта се обади да съобщи в редакцията. На следващия ден сутринта от полицията и прокуратурата в Пловдив увъртаха и не потвърждаваха, докато в един момент нямаше как повече да крият.

Сега, на 1 ноември, Мая разбра от свои източници, че пистолетът, с който е убит бизнесменът Илиян Филипов, е намерен. Обади се веднага в прокуратурата за потвърждение, но оттам я накараха да пусне писмено запитване и чак на 5-ия ден й отговориха, че "няма да дадат информация". Но през това време "24 часа" разбра от свои вътрешни източници и първи оповести. Четири часа по-късно след нашата публикация едновременно от прокуратурата и полицията потвърдиха новината.

Следващото предизвикателство на младата ни колежка е магистратура по рекламен мениджмънт в Пловдивския университет, която вече започна.

Дерзай, Мая, бъдещето ти принадлежи!