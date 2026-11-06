Съдят продуцентите на "Спешни случаи в Питсбърг" за плагиатство

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Наследниците на Майкъл Крийтчън, създателя на "Спешно отделение", завеждат дело срещу продуцентите на "Спешни случаи в Питсбърг" и "Уорнър Брадърс" заради сходство в двата сериала.

Съпругата му Шери твърди, че Крийтчън е забранил каквито и да е продължения на сериала без неговото изрично съгласие.

Съдебна колегия от трима съдии заяви, че има „ясни и многобройни прилики между двата сериала, което означава, че делото може да продължи. "Уорнър Брадърс" по-рано определиха съдебния иск като „неоснователен" и поискаха той да бъде отхвърлен.

Съдиите заявиха, че са сравнили сценариите на първите епизоди на двата сериала и са открили достатъчно сходства в сюжета, темите, диалога, настроението, обстановката, темпото, героите, графичните подробности и последователността на събитията.

Изброявайки приликите между двата сериала, съдът посочи обстановката в "Спешното отделение", бързото темпо, използването на медицински жаргон, графичните изображения и обучението на млади лекари, току-що завършили медицински факултет.

„Считаме, че подробностите в случая са достатъчни, за да започне производство", заявиха съдиите.

Това означава, че делото ще бъде разгледано от съдебно жури във Върховния съд на Лос Анджелис.

Съдиите обаче отхвърлиха отделните искове срещу актьора и продуцента Ноа Уайли и изпълнителния продуцент Джон Уелс.

Според тях няма достатъчно доказателства, които да покажат, че тримата продуценти са били наясно, че може да нарушават договорните права на Крийчтън.

Ноа Уайли преди това е участвал в сериала „Спешно отделение" заедно с Антъни Едуардс, Джордж Клуни и Ерик Ла Сал.

Сериалът „Спешно отделение" стартира през 1994 г. по оригинален сценарий, написан от Крайтън. В него участваха Джордж Клуни, Антъни Едуардс, Ерик Ла Сал и Мария Бело, а през следващите 15 години бяха излъчени 331 епизода.

Сериалът, който проследяваше група лекари, работещи в спешно отделение в Чикаго, се превърна в хит сред зрителите и критиците и спечели 23 награди „Еми" по време на излъчването си, включително за най-добър драматичен сериал.

Шери Крийчтън и фондацията „Джон Майкъл Крийчтън" обаче твърдят, че "Спешни случаи в Питсбърг" е преименуван и "неофициален рестарт" на „Спешно отделение", който използва същата формула, темпо, стил и обстановка, а не е изцяло оригинален сериал.

Те заявиха, че продуцентите „просто са преместили сериала от Чикаго в Питсбърг, преименували го на "Спешни случаи в Питсбърг" и са продължили напред, без да посочат авторството на Крийчтън и без да изплатят обезщетение на наследниците му".

Много актьори и творци от сериала „Спешно отделение" работят и по „The Pitt", включително Уайли, Джемил и Уелс.

Шери Крийчтън заяви: „Дълбоко съм удовлетворена от решението на Апелативния съд и очаквам с нетърпение разкриването на доказателствата и представянето пред журито на нашия случай, който засяга писатели, творци, както и техните семейства и наследници."