Джуди Денч вече почти не вижда, изяла храната на папагалите си

Актрисата разкрива в мемоари, че Даниъл Крейг е "убил" ролята ѝ в поредицата за Джеймс Бонд

Вероятно всеки човек би изпитвал гордост, ако го наричат национално богатство, но не и Джуди Денч. 91-годишната британска актриса, която притежава рицарско звание “дама” и е носител на най-престижните награди в театъра и киното, включително “Оскар”, мрази да я възприемат по този начин.

“Национално богатство - звучи така, сякаш съм някаква прашна стара реликва, забутана в дъното на шкафа, редом до фосили от динозаври и счупен римски щит”, разкрива тя в новите си мемоари Is It Too Late to Make a Run For It?. Макар вече почти да не вижда, Джуди Денч продължава да бъде все така решителна и борбена, както я познава светът от една от най-известните ѝ роли в поредицата за Джеймс Бонд. В продължение на 20 години тя играе директор на МИ-6, който планира и контролира мисиите на прочутия Агент 007. Когато за първи път влиза в този образ през 1995 г., това е рискован ход, тъй като в британската служба за външно разузнаване никога до този момент не е имало жени на ръководни постове.

Днес вече не е така и се твърди, че заслуга за промяната има и актрисата със завладяващата си игра в поредицата. “Обожавах ролята на “М”, защото

беше страхотно да

мога да поставям всички

тези мъже на мястото им

Бях опиянена от властта. Освен това носех много хубави костюми и се преструвах, че знам за какво говоря, а също така си играех с различни джаджи, при положение че в реалния живот дори не мога да се справя с дъската за гладене”, спомня си Джуди Денч. Тя разкрива и как се е стигнало до отстраняването ѝ от филмовата поредица. За последно тя влиза в образа на “М” през 2012 г. във филма “Скайфол”, в който Даниел Крейг изпълнява ролята на Джеймс Бонд.

“Оказа се, че идеята да ме убият в серията е била негова. Режисьорите ме заведоха на ресторант и ми я съобщиха... В пресата се появиха твърдения, че съм плакала, когато съм разбрала. Разбира се, че не съм плакала. Защо, по дяволите, да плача след двайсет славни години и осем филма за Бонд, което е с един повече от Роджър Мур, предишния рекордьор по продължителност в 007”, пише актрисата.

Тя си спомня колко трудно е било понякога да се адаптира към промените, налагани от времето в поредицата. Новите сценарии ѝ се струват не толкова остроумни, но Бонд трябва да следва времето, в което живеем.

“Всеки ден снимахме различни сцени. Веднъж се прибрах у дома в десет вечерта и още на вратата ме чакаше куриер с мотор, който ми връчи дузина нови страници – трябваше да ги науча, преди да дойдат да ме вземат в пет сутринта на следващия ден. А и текстът не беше никак лесен. Голяма част от нещата, които трябваше да кажа в ролята на “М”, бяха изпълнени с технически термини и понякога просто не разбирах за какво изобщо говоря”, разказва Денч.

През последните години тя все по-рядко се поява в киното и театъра, въпреки че не смята да слиза от сцената, докато може да се справя по някакъв начин. “Искам да бъда една от онези жени, които скачат с парашут от самолет, когато станат на сто години. Но все по-често се налага да отговарям на хора, които питат: “Кога ще се пенсионираш?” или “Не е ли време най-после да си починеш?”. Не, по дяволите, не е!

Пенсиониране, антикварен,

стар - нека изхвърлим тези

думи от речника си”,

пише 91-годишната актриса. В мемоарите си тя говори открито за прогресивното си ослепяване и как се учи да живее с него. Също като майка си и Денч страда от макулна дегенерация. Това е заболяване на ретината, което засяга централното зрение, необходимо за четене, писане, разпознаване на предмети и лица.

“Наложи се да намеря нов метод за учене на реплики, защото дори когато текстът в сценария е силно увеличен, пак ми е трудно. Сега приятели ми помагат и стига да имам достатъчно време за подготовка, някак си успявам да се справя. А щом стъпя на снимачната площадка, стига някой да ме предупреди за кабелите и да ми посочи къде са мебелите, успявам да играя”, разкрива Денч.

Справянето с ежедневни задачи у дома обаче е далеч по-трудно. Наложило се е да се откаже от любимите си домашни животни, които преди са тичали из къщата ѝ в английската провинция. Вече не може да рисува и да чете книги. Гледането на телевизия също ѝ е трудно. Джуди Денч твърди, че Даниел Крейг е дал идеята героинята ѝ “М” да бъде убита във филма “Скайфол”. СНИМКА: ГЕТИ

“Веднъж сложих в устата си пластмасова плочка от игра, мислейки, че е бял шоколад, а друг път, без да искам, изядох храна за папагалите си, която, между другото, е много вкусна”, пише с присъщото си чувство на хумор актрисата.

През 2001 г. тя губи съпруга си Майкъл Уилямс, с кого прекарва 30 щастливи години. Британският актьор умира от рак на белия дроб. “Все още ми липсва. Дори сега, 25 г. по-късно, си представям как влиза през входната врата”, споделя Джуди Денч.

През 2010 г. тя отново среща любовта в лицето на природозащитника Дейвид Милс. Въпреки че са заедно и до днес, те не споделят общ дом. Актрисата предпочита да го нарича “човека до мен” вместо партньор или приятел. “Обсъждали сме брака, но мисля, че сме много по-добре така. Имаме две отделни къщи. Прекарваме време ту в едната, ту в другата, а разстоянието помежду ни е само четири мили”, споделя актрисата.

Мемоарите ѝ са написани под формата на разговор между нея и актьора Брендан О’Хеа. Това е втора книга за творческия тандем. Преди три години двамата пуснаха друга за театралното наследството на Уилям Шекспир, разгледано през призмата на седемдесетгодишната сценична кариера на Джуди Денч.

91-годишната звезда се татуира и се появява в TikTok с внука си

Джуди Денч получава първата си татуировка преди 10 години. Тя е подарък за 81-ия ѝ рожден ден от нейната дъщеря Финти Уилямс, която също е актриса. Двете не само обичат да си партнират в театрални постановки, защото се разбират с половин дума, но и да правят различни други неща заедно. Фини, която има 11 татуировки, бързо убеждава майка си да се възползва и от този начин на изразяване. Така върху ръката ѝ се появява латински израз, който означава улови мига. Денч смята, че той най-точно отразява житейската ѝ нагласа през последните години, когато трудно разпознава дори близки хора заради ослепяването си. По време на пандемията тя открива и силата на социалните мрежи, след като се изолира със своя внук Сам. 29-годишният млад мъж се превръща в интернет сензация със забавните видеа, които пуска с прочутата си баба. “Първоначално тя се колебаеше за TikTok, но след няколко клипа вече беше навита”, разказа Сам за Джуди Денч по време на съвместно телевизионно интервю.