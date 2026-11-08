Омъжила ли се е тайно и Адел? Рич Пол я нарече "жена ми" в ефир

Двамата са заедно от 5 години и засега са потвърдили официално само годежа си, но очевидно отдавна се чувстват като семейство

Светът се чуди омъжила ли се е тайно Адел, след като годеникът ѝ Рич Пол съвсем непринудено нарече британската суперзвезда “жена ми” по време на забавно видеопредизвикателство. 45-годишният спортен агент участва в словесна игра за време заедно с водещия Рел Тейт.

45-годишният Пол и 38-годишната Адел започнаха връзката си през 2021 г. и потвърдиха годежа си по време на поредицата от концерти на певицата в Мюнхен през август 2024 г., но до момента не са обявявали публично брак.

Напоследък обаче стана много модерно звездите да бягат от публичност в едни от най-важните моменти в живота си, така че новините за тайни звездни сватби вече не изненадват никого. Достатъчно e да се припомни колко мастило се изля в предположения дали киноидолите на младото поколение Зендая и Том Холанд са преметнали папараците с тайна венчавка, но месеци по-късно се оказа, че това си е било чистата истина. Двамата сключиха щастлив съюз, без почти никой да разбере.

Дали същото се отнася и за Адел, е трудно да се каже. Факт е обаче, че когато Пол бе попитан: “Кога за последен път решаваше кръстословица от типа “търсене на думи”?, той отвърна, без да се замисли: “Минало е доста време. Но жена ми ги решава всяка сутрин”. Изборът му на думи отново повдигна въпроси за семейното положение на двойката - най-вече защото в миналото при публични появи Адел също е наричала Пол свой съпруг. За официална церемония обаче не е ставало дума - нито от тяхна страна, нито от страна на техни близки и познати.

Наскоро Пол говори за връзката им в подкаста на Крейг Мелвин “Чашата е наполовина пълна”, като обясни, че

отношенията им са

започнали благодарение

на общи приятели

“Всъщност това се случи съвсем естествено”, обясни той и сподели, че многократно е срещал Адел в социална среда, преди приятелството им да прерасне в романтична връзка. “Просто постоянно се засичахме, смеехме се и се шегувахме. Отношенията ни бяха съвсем сърдечни – наистина, просто сърдечни”, сподели предприемачът.

Той призна, че преди началото на връзката им не е бил особено добре запознат с богатия музикален каталог на Адел. “Разбира се, аз по принцип следя какво се случва в най-различни сфери, така че познавах някои от песните – онези големите хитове, но не бях чувал всички онези парчета, които знам сега.”

Още в края на 2021 г., когато връзката още бе прясна, звездната британка не скри в интервю пред Опра Уинфри възхищението си от своя любим. “Той е просто невероятно забавен. О, толкова е смешен, направо е комичен, да. И е много умен. Знаете ли, той е наистина много, много умен. Направо е невероятно да го наблюдаваш как прави това, което прави”, сипеше суперлативи Адел. Сподели също, че в тези отношения за първи път “обичам себе си и съм отворена към това да обичам някого другиго и да бъда обичана от него”.

Година по-късно пред списание “Ел” носителката на 16 награди “Грами” призна, че никога ме е била толкова влюбена и че буквало е обсебена от Рич. Тогава на въпроса дали би искала отново да сключи брак след развода си с бившия си съпруг Саймън Конецки през 2019 г., Адел не се поколеба: “Да, категорично. Аз съм човек, който държи на дома и семейството, матриархална съм и стабилният живот ми помага в музиката”.

През септември 2023 г. двойката пак породи слухове за брак, след като по време на поредицата си от концерти в Лас Вегас Адел нарече Пол свой “съпруг” в разговор с фен. Певицата с невероятен глас публично потвърди годежа си с него на друг свой концерт в Мюнхен през август 2024 г., отговаряйки на зрител, който шеговито ѝ предложи брак. “Не мога да се омъжа за теб, защото вече се омъжвам, така че няма как, но оценявам жеста. Благодаря ти!”

Двойката е обсъждала и възможността за разширяване на смесеното семейство, като и двамата изразяват ентусиазъм относно идеята да имат още едно дете. Адел има син - 14-годишния Анджело от бившия си съпруг Саймън Конецки, докато Пол има три деца - Реона, Ричи и Зейн - от предишни връзки. Веднъж, пак по време на концерт, Адел сподели:

“Наистина искам скоро

отново да стана майка,

затова всеки път, когато видя име за бебе, което ми харесва, си го записвам в телефона.”

Около брака на певицата с Конецки също имаше много спекулации. Още повече че синът им се появи през 2012 г., а двамата потвърдиха за сватба едва през март 2017 г. Съюзът издържа едва до 2019 г. Приятели споделят, че след развода Адел се е съсредоточила върху себеусъвършенстването, включително възприемането на по-здравословен начин на живот. Именно тогава тя изуми всички със зрелищното си отслабване - с 45 кг за две години. “Тя иска да остане здрава заради сина си и въпреки че ѝ е трудно да спазва новия си тренировъчен режим, продължава да го следва”, разказаха тогава нейни близки.

Стана ясно също, че новият ѝ режим е продиктуван от желанието ѝ да се справи с пристъпите на тревожност и паникатаките след края на брака ѝ. Самата Адел отрече да е спазвала някакви строги диети, но разкри, че

денят ѝ започва

с вдигане на тежести,

продължава с интензивно ходене и по възможност с планински преходи, следобед с бокс и вечер с кардио тренировки.

След мащабната си концертна програма в Лас Вегас, която продължи между 2022 и края на 2024 г., звездата обяви, че ще направи продължителна почивка от концерти и турнета. В момента обаче се говори, че тя работи активно по петия си албум, като предишният излезе през 2021 г. Подготвя и актьорския си дебют във филма Cry to Heaven на режисьора и моден дизайнер Том Форд, който е адаптация по едноименния роман на Ан Райс от 1982 г. Очакваше се филмът да бъде представен на фестивала във Венеция тази година, но по последна информация премиерата ще е през 2027 г.

Колкото до мъжа на живота ѝ - спортния агент Рич Пол, той е собственик на компанията “Клъч спортс груп” и е най-известен с това, че негов клиент е баскетболната звезда Леброн Джеймс. Израснал в скромно семейство в Кливланд, Охайо, той започва от нулата, за да достигне днес до състояние от около 120 млн. долара. За себе си казва: “Винаги се старая да насърчавам хората да вярват в себе си. В бизнеса със спортни агенти аз съм истински феномен - млад афроамериканец, който не е завършил престижно бизнес училище. За да успеят, казвам на хората не просто да мечтаят мащабно, а и да постигат мащабни неща. Имах късмета да поема риска в точния момент и постигнах успех. Самодоволството е първи братовчед на задоволството, а аз никога не се задоволявам с постигнатото. Сега съм по-мотивиран от всякога”.

Макар да са дискретни към подробности за връзката си, Адел и Рич Пол не пропускат да споделят с феновете си уважението, хармонията и любовта помежду си. И макар че може би още не са сложили официално подписа си под брачно свидетелство, очевидно е, че отдавна се чувстват като семейство.

