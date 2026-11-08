Омъжила ли се е тайно и Адел? Рич Пол я нарече "жена ми" в ефир

Двамата са заедно от 5 години и засега са потвърдили официално само годежа си, но очевидно отдавна се чувстват като семейство
Светът се чуди омъжила ли се е тайно Адел, след като годеникът ѝ Рич Пол съвсем непринудено нарече британската суперзвезда “жена ми” по време на забавно видеопредизвикателство. 45-годишният спортен агент участва в словесна игра за време заедно с водещия Рел Тейт.
45-годишният Пол и 38-годишната Адел започнаха връзката си през 2021 г. и потвърдиха годежа си по време на поредицата от концерти на певицата в Мюнхен през август 2024 г., но до момента не са обявявали публично брак.
Напоследък обаче стана много модерно звездите да бягат от публичност в едни от най-важните моменти в живота си, така че новините за тайни звездни сватби вече не изненадват никого. Достатъчно e да се припомни колко мастило се изля в предположения дали киноидолите на младото поколение Зендая и Том Холанд са преметнали папараците с тайна венчавка, но месеци по-късно се оказа, че това си е било чистата истина. Двамата сключиха щастлив съюз, без почти никой да разбере.
Дали същото се отнася и за Адел, е трудно да се каже. Факт е обаче, че когато Пол бе попитан: “Кога за последен път решаваше кръстословица от типа “търсене на думи”?, той отвърна, без да се замисли: “Минало е доста време. Но жена ми ги решава всяка сутрин”. Изборът му на думи отново повдигна въпроси за семейното положение на двойката - най-вече защото в миналото при публични появи Адел също е наричала Пол свой съпруг. За официална церемония обаче не е ставало дума - нито от тяхна страна, нито от страна на техни близки и познати.
Наскоро Пол говори за връзката им в подкаста на Крейг Мелвин “Чашата е наполовина пълна”, като обясни, че
отношенията им са
започнали благодарение
на общи приятели
“Всъщност това се случи съвсем естествено”, обясни той и сподели, че многократно е срещал Адел в социална среда, преди приятелството им да прерасне в романтична връзка. “Просто постоянно се засичахме, смеехме се и се шегувахме. Отношенията ни бяха съвсем сърдечни – наистина, просто сърдечни”, сподели предприемачът.
Той призна, че преди началото на връзката им не е бил особено добре запознат с богатия музикален каталог на Адел. “Разбира се, аз по принцип следя какво се случва в най-различни сфери, така че познавах някои от песните – онези големите хитове, но не бях чувал всички онези парчета, които знам сега.”
Още в края на 2021 г., когато връзката още бе прясна, звездната британка не скри в интервю пред Опра Уинфри възхищението си от своя любим. “Той е просто невероятно забавен. О, толкова е смешен, направо е комичен, да. И е много умен. Знаете ли, той е наистина много, много умен. Направо е невероятно да го наблюдаваш как прави това, което прави”, сипеше суперлативи Адел. Сподели също, че в тези отношения за първи път “обичам себе си и съм отворена към това да обичам някого другиго и да бъда обичана от него”.
Година по-късно пред списание “Ел” носителката на 16 награди “Грами” призна, че никога ме е била толкова влюбена и че буквало е обсебена от Рич. Тогава на въпроса дали би искала отново да сключи брак след развода си с бившия си съпруг Саймън Конецки през 2019 г., Адел не се поколеба: “Да, категорично. Аз съм човек, който държи на дома и семейството, матриархална съм и стабилният живот ми помага в музиката”.
През септември 2023 г. двойката пак породи слухове за брак, след като по време на поредицата си от концерти в Лас Вегас Адел нарече Пол свой “съпруг” в разговор с фен. Певицата с невероятен глас публично потвърди годежа си с него на друг свой концерт в Мюнхен през август 2024 г., отговаряйки на зрител, който шеговито ѝ предложи брак. “Не мога да се омъжа за теб, защото вече се омъжвам, така че няма как, но оценявам жеста. Благодаря ти!”
Двойката е обсъждала и възможността за разширяване на смесеното семейство, като и двамата изразяват ентусиазъм относно идеята да имат още едно дете. Адел има син - 14-годишния Анджело от бившия си съпруг Саймън Конецки, докато Пол има три деца - Реона, Ричи и Зейн - от предишни връзки. Веднъж, пак по време на концерт, Адел сподели:
“Наистина искам скоро
отново да стана майка,
затова всеки път, когато видя име за бебе, което ми харесва, си го записвам в телефона.”
Около брака на певицата с Конецки също имаше много спекулации. Още повече че синът им се появи през 2012 г., а двамата потвърдиха за сватба едва през март 2017 г. Съюзът издържа едва до 2019 г. Приятели споделят, че след развода Адел се е съсредоточила върху себеусъвършенстването, включително възприемането на по-здравословен начин на живот. Именно тогава тя изуми всички със зрелищното си отслабване - с 45 кг за две години. “Тя иска да остане здрава заради сина си и въпреки че ѝ е трудно да спазва новия си тренировъчен режим, продължава да го следва”, разказаха тогава нейни близки.
Стана ясно също, че новият ѝ режим е продиктуван от желанието ѝ да се справи с пристъпите на тревожност и паникатаките след края на брака ѝ. Самата Адел отрече да е спазвала някакви строги диети, но разкри, че
денят ѝ започва
с вдигане на тежести,
продължава с интензивно ходене и по възможност с планински преходи, следобед с бокс и вечер с кардио тренировки.
След мащабната си концертна програма в Лас Вегас, която продължи между 2022 и края на 2024 г., звездата обяви, че ще направи продължителна почивка от концерти и турнета. В момента обаче се говори, че тя работи активно по петия си албум, като предишният излезе през 2021 г. Подготвя и актьорския си дебют във филма Cry to Heaven на режисьора и моден дизайнер Том Форд, който е адаптация по едноименния роман на Ан Райс от 1982 г. Очакваше се филмът да бъде представен на фестивала във Венеция тази година, но по последна информация премиерата ще е през 2027 г.
Колкото до мъжа на живота ѝ - спортния агент Рич Пол, той е собственик на компанията “Клъч спортс груп” и е най-известен с това, че негов клиент е баскетболната звезда Леброн Джеймс. Израснал в скромно семейство в Кливланд, Охайо, той започва от нулата, за да достигне днес до състояние от около 120 млн. долара. За себе си казва: “Винаги се старая да насърчавам хората да вярват в себе си. В бизнеса със спортни агенти аз съм истински феномен - млад афроамериканец, който не е завършил престижно бизнес училище. За да успеят, казвам на хората не просто да мечтаят мащабно, а и да постигат мащабни неща. Имах късмета да поема риска в точния момент и постигнах успех. Самодоволството е първи братовчед на задоволството, а аз никога не се задоволявам с постигнатото. Сега съм по-мотивиран от всякога”.
Макар да са дискретни към подробности за връзката си, Адел и Рич Пол не пропускат да споделят с феновете си уважението, хармонията и любовта помежду си. И макар че може би още не са сложили официално подписа си под брачно свидетелство, очевидно е, че отдавна се чувстват като семейство.