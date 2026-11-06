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Първокласници чуха от Павел Койчев как се ражда първата му рисунка във влака

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Децата слушат с искрено любопитство големия творец.
Децата слушат с искрено любопитство големия творец.

В месеца на народните будители децата се срещнаха с изкуството на един съвременен будител и неговите "четири елемента" в Софийската градска художествена галерия

Рисунка на малката масичка в едно купе на БДЖ предопределя съдбата на големия български скулптор Павел Койчев. Тогава той е малко дете, но именно във влака решава, че ще стане художник. А майка му запазва тази първа рисунка.

Тази вдъхновяваща история чуха лично от Павел Койчев първокласници от ЧОУ "Азбуки", които посетиха Софийската градска художествена галерия в петък и се срещнаха с твореца. Ноември е месецът на будителите в тяхното училище - време, в което децата откриват хора, които със своя талант, идеи и вдъхновение променят света.

Учениците от 1. В клас разгледаха изложбата на скулптора „Четирите елемента", създадена специално за пространствата на Софийската градска художествена галерия. Тя включва четири тематични скулптурни инсталации, състоящи се от над 30 фигурални елемента.

С любопитство и искрен интерес децата задаваха въпроси за първата му творба, материалите, с които работи, любимите му произведения и начина, по който се раждат идеите му. Срещата се превърна в истинско пътешествие в света на изкуството и въображението.

Първокласниците си тръгнаха силно впечатлени и вдъхновени, с нови въпроси и открития. Защото срещите с будители ни разкриват не само техния път и талант, а ни показват колко смело можем да мечтаем. И понякога една лична история за първата рисунка във влака може да е искрата за следващия творец и будител.

Децата слушат с искрено любопитство големия творец.
Павел Койчев им разказва за изложбата и търпеливо отговаря на въпросите на малките ученици.
Децата гледаха и документалния филм за създаването на изложбата "Четирите елемента", чийто режисьор и оператор е Стефан Н. Щерев.
Децата разглеждат скулптурите.
Децата слушат с искрено любопитство големия творец.
Павел Койчев им разказва за изложбата и търпеливо отговаря на въпросите на малките ученици.
Децата гледаха и документалния филм за създаването на изложбата "Четирите елемента", чийто режисьор и оператор е Стефан Н. Щерев.
Децата разглеждат скулптурите.
Децата слушат с искрено любопитство големия творец.
Павел Койчев им разказва за изложбата и търпеливо отговаря на въпросите на малките ученици.
Децата гледаха и документалния филм за създаването на изложбата "Четирите елемента", чийто режисьор и оператор е Стефан Н. Щерев.
Децата разглеждат скулптурите.

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