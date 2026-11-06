Арестуваха бащата на Меган Маркъл във Флорида за притежание на детска порнография

Отчужденият баща на Меган Маркъл – Томас Маркъл-старши, е бил арестуван във Флорида в петък по подозрение за притежание на детска порнография, съобщиха източници пред Page Six.

Федерални агенти са задържали 82-годишния Томас в дома за възрастни хора Maravida Senior Living в Лейкланд, щата Флорида, където той живее.

Томас Маркъл е обект на разследване от полицията в град Себу, Филипините, след като в дома му са били открити предполагаеми материали със сексуално насилие над деца. По данни на изданието находките са били предадени на местните власти от сина му Томас Маркъл-младши.

Според The Sun 60-годишният Томас-младши заявил, че е открил „стотици, ако не и хиляди" изображения. На някои от тях според твърденията били изобразени момичета на възраст между 10 и 11 години, извършващи сексуални действия. Снимките били съхранявани в кутии сред семейни спомени и вещи.

„Когато открих тези материали, бях ужасен и нямах друг избор, освен да съобщя за баща си", заявил Томас-младши пред изданието.

Полусестрата на Меган – Саманта Маркъл, защити баща си след разпространяването на информацията за разследването. Тя обвини брат си, че отправя обвиненията с цел лична финансова изгода.

„В тези отвратителни обвинения няма абсолютно никакво основание, а брат ми е отвратителен, че ги измисля. Той иска да унищожи баща ни. Срам за него", заявила 61-годишната Саманта пред "Дейли Мейл". .

Тя също така обвинила Томас-младши, че търси „отмъщение", след като баща му предполагаемо е прекратил финансовата си подкрепа за него.

Партньорът на Саманта – Марк Филипс, също отхвърлил обвиненията. Той заявил, че те са „пълни глупости", и добавил, че Томас-младши и преди е „предавал баща си с лъжи".

Според The Sun Томас е диагностициран с деменция и е настанен в специализиран дом за възрастни хора в Лейкланд, Флорида, който предлага грижи за хора с това заболяване. Миналата събота той е бил забелязан да бъде придвижван с инвалидна количка от служители на заведението.

Томас Маркъл напуснал дома си в Себу през май и заминал за Флорида след инсулт, довел до образуването на кръвен съсирек. Впоследствие левият му крак бил ампутиран.

Меган Маркъл заяви, че е „дълбоко разтревожена" от разследването срещу баща си. Тя отбеляза, че и други „тревожни и смущаващи" обвинения срещу него, отправени през 2018 г., са допринесли за отчуждаването им.

В свое изявление 45-годишната херцогиня на Съсекс заяви, че „мислите ѝ са с всички деца, които може да са пострадали", и изрази надежда, че „приоритет ще остане безопасността и защитата на невинните деца".

Междувременно Томас Маркъл отрече обвиненията на сина си и ги определи като „болни лъжи".

„Шокиран съм, наранен съм и съм много разстроен, че синът ми отправя тези обвинения срещу мен. Никога не бих могъл да направя това, в което ме обвиняват. Това е най-ужасното нещо, в което някой може да ме обвини", заявил той.

„Това са пълни глупости. Всичко е поредица от лъжи. Отвратително е. Нямам представа защо Том се опитва да ме унищожи с тези лъжи", добавил Томас Маркъл.