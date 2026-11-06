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Кметът на Бургас Димитър Николов става доктор хонорис кауза на НХА

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Кметът на Бургас Димитър Николов
Кметът на Бургас Димитър Николов

Кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде удостоен със званието "Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия. 

Това ще се случи на церемония на 10 ноември от 18:00 ч. в галерия „Академия" на ул. „Шипка" 1 в София, съобщават от Академията.

Отличието се присъжда с решение на Академичния съвет на НХА за приноса на Николов към създаването и утвърждаването на филиала на Академията в Бургас, подкрепата му за развитието на висшето художествено образование и работата му за утвърждаването на града като средище на визуалното изкуство и културата.

Филиалът на НХА в Бургас е създаден през 2018 г. с подкрепата на Община Бургас. За нуждите му е предоставена и реновирана историческата сграда „Магазия 1" в Зоната за обществен достъп на пристанището, където са изградени учебни аудитории, специализирани ателиета и галерия „Ателие", отбелязват от НХА.

Те посочват, че сред съвместните инициативи на Академията и Общината са проектът за обновяване на Графичната база „Тодор Атанасов" в Морската градина, ежегодната „Детска художествена академия" и конкурсните стипендии за изявени студенти и дипломанти на НХА. Преподаватели и студенти участват и в художествени проекти в градската среда и в изложбения живот на Бургас.

Димитър Николов е роден през 1967 г. в Бургас. Той е кмет на общината от 2007 г., като през 2023 г. е избран за пети пореден мандат. Преди това е бил изпълнителен директор на „Победа" АД в периода 1998–2006 г. Има висше икономическо образование със специализации във финансовия мениджмънт и стратегическото управление. От НХА посочват, че партньорството с Община Бургас е допринесло за разширяването на възможностите за академично обучение по изкуства и за развитието на културния живот в града.

Кметът на Бургас Димитър Николов

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