Йорданка Христова пее на концерта на Тони Стораро

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Специален гост на грандиозния юбилеен концерт на Тони Стораро, с който той ще отпразнува своя 50-годишен юбилей, ще бъде певицата Йорданка Христова.

Двамата ще изпълнят общата си дуетна песен “Прости”, която излиза през далечната 2005 г. в албума на Тони Стораро “Теб обичам”. Тя е изключително знакова, тъй като това е единственият дует на естрадната легенда Йорданка Христова с попфолк изпълнител.

Концертът ще включва специалното участие на гръцкия бенд на легендарния Василис Карас. Сред обявените гости от българска страна е и попфолк певицата Глория. Събитието ще бъде на 13 ноември в зала “Арена 8888 София”.

