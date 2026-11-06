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Синът и внукът на Чапа в нов коледен филм

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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Тодор Чапкънов на снимачната площадка Снимка: Адриана Янкулова
Тодор Чапкънов на снимачната площадка Снимка: Адриана Янкулова

Когато магията и духът на Коледа се оказват в сериозна опасност от изчезване, пет смели деца се превръщат в тайни коледни агенти. Тяхната мисия е да спасят празника. Такъв е сюжетът на новия игрален филм на БНТ “Коледни агенти”, чийто режисьор е синът на големия скулптор Георги Чапкънов - Тодор.

Любопитното е, че в лентата играе и един от внуците на Чапа - Атанас. Участва и актьорът Ненчо Балабанов, а за главните роли на петте деца е проведен сериозен кастинг със 130 участници.

Филмът ще тръгне по кината от 20 ноември, а по-късно ще се излъчва и по БНТ.

Тодор Чапкънов на снимачната площадка Снимка: Адриана Янкулова

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