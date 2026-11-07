Сашо Кадиев заведе майка си да слуша на живо Стиви Уондър в Лондон

Изненадващо в залата срещнаха актьора Самуел Финци

Да отидеш с майка си на концерт на любим изпълнител, когото сте слушали заедно в едни от най-хубавите години от живота си… Когато сте били млади, красиви и повечето ви близки хора все още са били живи. И за няколко часа музиката да ви върне там, където времето сякаш е спряло… Така актьорът и тв водещ Александър Кадиев описа емоцията около вълнуващото преживяване, което имаше с майка си - Катето Евро. Двамата отидоха на концерт на легендарния Стиви Уондър в Лондон.

Сашо Кадиев сподели трогателно видео в социалните мрежи. На него Катето разказва, че са израснали с музиката на Стиви Уондър и са го слушали тримата с баща му преди години. Съвсем изненадващо в залата те срещнаха и актьора Самуел Финци.

Със световно турне музикантът празнува 50-годишнината от издаването

на Songs in the Key of Life Със световно турне музикантът празнува 50-годишнината от издаването на Songs in the Key of Life Снимка: Инстаграм



Музикалната легенда отбелязва 50-годишнината от издаването на своя шедьовър Songs in the Key of Life (от 1976 г.) с мащабно световно турне. По време на концертите Стиви Уондър изпълнява целия легендарен албум от начало до край. Европейската обиколка, обхващаща градове като Лондон, Париж и Копенхаген, продължава до 11 ноември, след което шоуто се пренася в големите зали на САЩ.

Продал над 100 милиона записа по целия свят, Стиви Уондър е истински феномен в съвременната култура, прочут със своя вокален диапазон, виртуозно свирене на хармоника и новаторско използване на синтезатори.