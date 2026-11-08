Ивайло в ложето на царицата, Балдуин в краката на Калоян - как Стефан Данаилов и Коста Цонев играха царе

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В осемте исторически филма от 1960-те до 80-те години има поне по една сватба

Страстите около връщането на тленните останки на цар Самуил постепенно утихват. Сега хората могат да посетят църквата “Св. София” и да се поклонят пред саркофага на владетеля, управлявал държавата от 997-а до 1014 г. Той е водил дълга и тежка война срещу византийския император Василий Втори, като управлява царството от неговите нови центрове Преспа и Охрид. Трагичният му край е известен - повален е от инфаркт, когато вижда своите воини, ослепени от византийците.

По принцип няма много свидетелства и артефакти за другите ни владетели. Затова ви предлагам да погледнем към тях с помощта на киното.

Досега има заснети 8 филма с главни герои български князе и царе. Това са “Калоян”, “Ивайло”, “Иван Шишман”, “Князът”, “Сватбите на Йоан Асен”, “Хан Аспарух”, “Борис I” и “Денят на владетелите”.

Всички те не следват стриктно историческите факти и събития, а правят художествен прочит на събитията от съответното време. Ще използваме исинопсисите на тези филми от тритомника “Български игрални филми”. Ще забележите, че във всички филми има поне една сватба. Женитбите са едно от основните политически и дипломатически оръжие в отношенията между държавите.

“Калоян”(1963)

Цар Петър е убит

от заговорници,

на трона сяда Калоян

“Калоян” е филм за живота във Второто българско царство. През 1197 г. повече от половината български земи са под византийско владение. След като цар Петър е убит от заговорници на трона се възкачва младият Калоян. В царството цари хаос и безредици. Никой не признава короната - болярите се подчиняват само на думи.

От юг нападат византийците. Куманинът Манастър, който уж е съюзник на българите, не иска повече да пази северната граница на България от маджарите.

За да го умилостиви, Калоян се жени за сестра му Чичек. Като владетел на българите, той се домогва да получи признанието на короната си от папа Инокентий III и провожда пратеник.

Папата дава съгласието си, коронясва Калоян, но същевременно подготвя Четвъртия кръстоносен поход, чийто път преминава през българските земи.

Когато той стига границите на България, болярите искат да се предадат на Балдуин. Организират заговор срещу Калоян. Прислужницата му Деница, която той обича, е убита, а подозренията падат върху Чичек. Отношенията между Калоян и Манастър се влошават.

Царят събира опълчение от селяни, но те са лошо въоръжени. Народът се изправя срещу кръстоносците. Калоян се опитва да постигне споразумение с Балдуин, но той отхвърля мира. Тогава българският цар приема решителната битка близо до Адрианопол. Балдуин е победен и с примка на шията и повален в краката на Калоян.

Сценаристи на филма са Антон Дончев и Димитър Мантов. Тъй като режисьорът Дако Даковски умира по време на снимките, филмът е довършен от режисьора Юри Арнаудов.

В ролята на цар Калоян е Васил Стойчев, на Манастър - Богомил Симеонов. Участват още Спас Джонев, Цветана Манева, Андрей Михайлов и др.

Актьорът Васил Стойчев в ролята на цар Калоян

“Ивайло”(1964)

Ивайло си ляга с царицата

Това е филм за антифеодалното въстание, оглавено от народния вожд Ивайло.

България през 13-и век: столетие на междуособици, кървави династични борби и чужди нашествия. Отчаяният народ възстава. Армията от орачи, ратаи и пастири избира за свой вожд Ивайло - човек от бедното съсловие, но с качества на пълководец. Въпреки лошото си въоръжение армията на народния вожд помита като лавина татарските нашественици и царските войски.

Падат крепост след крепост. В решителната битка с царските войски Ивайло убива цар Константин Асен. Но е трудно да се задържи властта пред заплахите от външни и вътрешни врагове. За да предотвари предателството на болярите, които искат да отворят портите на престолния град Търнов за византийските войски.

Ивайло жертва личното си щастие, разделя се с любимата си жена и приема предложението да се ожени за овдовялата царица.

Сценаристите отново са двама: Евгени Константинов и Никола Вълчев, който е и режисьор на филма. В ролята на Ивайло е Богомил Симеонов - с изключителни физически данни за царствени роли. Гинка Станчева е Калина - възлюбената на Ивайло, която той изоставя, за да легне в спалнята на царицата.

Участват Цвятко Николов, Луна Давидова, Иван Братанов, Никола Дадов и др.

Цар Иван Шишман (1969)

Последният български

цар преди падането

под турско робство

Краят на 14-и век.

Българското царство е застрашено от турските нашественици. Крепости, села и градове, цели области падат под ударите им. На българския престол е цар Иван Шишман. Неговият баща е проявил недалновидност, като е разделил царството между синовете си. Пренебрегнатият по-стар брат, обзет от страшна ненавист от облагодетелствания Иван Шишман, не вижда надвисналата смъртна опасност. Останал без опора вътре в страната и без съюзник на границата, Иван Шишман е сам и обречен. Зараждат се унижения, заговори, поражения.

За да избегне катастрофата, той става васал на султан Мурад Първи и му дава за жена сестра си Мара. Но и тази жертва не може да спаси държавата. Дните на Търновското царство са преброени. Завладените от османлиите области са превърнати в безплодни пустини.

През 1393 г. огромни пълчищи от нашествениците, водени от самия султан, обсаждат престолния град. Три месеца продължава обсадата на Търново. Но силите на завоевателите многократно превъзхождат силите на българите. Загубил столицата си Иван Шишман се брани в последната си крепост в Никопол. Пада и тя. Преди смъртта си плененият цар вижда отечеството си поробено, а близките си озлочестени.

Сценарист и режисьор на филма е Юри Арнаудов.

В ролята на Иван Шишман е Стефан Гецов, също много подходящ за внушителни царски роли. Участват още Ванча Дойчева, Ружа Делчева, Любомир Киселички, Богомил Симеонов и др.

Стефан Гецов (Иван Шишман) и Ани Пенчева (царица Мария ) в кадър от филма

“Князът”(1970)

Едва на 24 години Светослав

Тертер сяда на трона

Краят на 13-и и началото на 14-и век.

В България се води ожесточена борба срещу татарските нашественици, византийските домогвания и надвисналата опасност от турско завоевание.

В този труден момент начело на държавата застава 24-годишният княз Светослав Тертер. Без да разполага с военна сила, лишен от съюзници, въоръжен само с хуманни идеи и младежки ентусиазъм, Светослав не се поколебава да се хвърли в ожесточена борба с деспота Смилец, при когото се ширят корупцията, произволът и капитулантството пред татарските завоевания.

Младият княз води сложна политическа игра според наложените от обстоятелствата дворцови интриги. Първата жертва е сестра му Елена, която той е принуден да омъжи за циничния и брутален татарски хан Чоки, на чиято военна помощ разчита.

Светослав Тертер се отличава със забележителна прозорливост и твърдост. Той търси хора от народа си, с които смело подменя болярите в ръководенето на държавата, опитва се да организира обща борба срещу турското нашествие, приобщавайки съседните славянски народи.

В тежки времена за държавата на трона сяда 24-годишният княз Светослав Тертер.

В своята дейност Светослав Тертер има подкрепата на руския княз Юрий. Дружбата между двамата млади владетели е основана не само върху личните им симпатии, но и върху схващанията им за близката съдба на двата народа.

Тертер преживява и голяма лична драма. Той остава чужд за най-близкия си и любим човек - Мария, която не намира сили да го разбере и последва в трудния му път.

Режисьор е Петър Б. Василев, който е съсценарист на Банчо Банов. В ролята на княза е Стефан Данаилов, който е в компанията на Доротея Тончева и Виолета Гиндева. Играят още Георги Черкелов, Наум Шопов, Досьо Досев и др. Ролята на княз Юрий е поверена на съветския актьор Владимир Гусев.

“Сватбите на Йоан Асен”(1975)

Тук отново се появява

руският княз Юрий,

но този път ролята изпълнява латвийската звезда Бруно Оя.

През ХIII век византийската империя е в упадък. В Никея и Солонишк властват императори, а в Константинопол на трона е поставен шестгодишен французин.

На българския престол се качва Борил, премахнал от своя път чичо си Калоян. Не царува дълго - законният наследник Йоан Асен използва подкрепата на същия този княз Юрий, превзема с войската си столицата и сяда на търновския престол. Започва времето на сватбите.

На далновидния цар Йоан Асен - добър политик и мъдър държавник, са подвластни не само мирът и войната, но и животът и съдбите на хората. Княз Юрий ще каже на Йоан Асен: “С безпощаден ум те е дарил господ, и ти, ставайки цар, ще страдаш от това.”

Студентът във ВИТИЗ Стойко Пеев влезе в доспехите на хан Аспарух, основателя на Българската държава. Царят изпраща любимата си Мария в манастир, за да се ожени за инфантилната принцеса Ана, по-късно сменена с Ирина. На кого са нужни бракове? “На държавата и народа”, отговаря Йоан Асен. Напразно болярите и враговете се опитват да заставят царя да промени решението си. Волята му е непреклонна - на страната и народа е необходим мир, който трябва да се постигне на всякаква цена.

В ролята на Йоан Асен е Апостол Карамитев. Той умира по време на снимки и Коста Цонев освен своя поема и неговия образ. Сценарист е Евгени Константинов, режисьор - Вили Цанков. Играят още Стефан Данаилов, Невена Коканова, Иван Кондов, Цветана Манева и др.

“Хан Аспарух” (1981)

Прожектиран е и в САЩ

Трилогията “Хан Аспарух” е исторически филм, посветен на създаването на българската държава и личността на хана. Суперпродукцията е най-амбициозното и мащабно творение на родната кинематография.

Филмът, който е от три части - “Фанагория”, “Преселението” и “Земя завинаги”, е заснет по случай 1300-годишнина от създаването на българската държава.

Основният проблем пред създателите на филма е липсата на данни за живота и дейността на първостроителя на българската държава. Както и на обстойни летописи и хроники за живота и устройството на Велика България при Кубрат, откъдето Аспарух тръгва с племето си към днешните ни земи.

Действието в трилогията се развива през 7-и век. Едно от първите столетия на великото преселения на народите. Времето, когато възниква най-старото политическо на Европейското средновековие - държавата на българите.

През 1984 г. след договор с американски продуцент режисьорът Людмил Стайков прави 85-минутна версия на трилогията, която в САЩ се разпространява под заглавието “681 г. - величието на хана”.

Сценарист на филма е Вера Мутафчиева, режисьор - Людмил Стайков. В ролята на хан Аспарух е дебютантът в киното, студентът във ВИТИЗ Стойко Пеев. Васил Михайлов е в ролята на хан Кубрат. Участват още Антоний Генов, Аня Пенчева, Ваня Цветкова, Богомил Симеонов и др.

“Борис I” (1985)

Загърбва Азия заради

християнска Европа

Филмът е за владетеля, направил първия цивилизационен избор на България. Хан Борис, наречен след покръстването Борис Михаил, е човекът, който загърби Азия и и приобщи страната си към християнска Европа.

Авторите разказват за голямата драма на владетеля, изправил се пред непознатата задача да обърне мисленето и религията на един много упорит народ. При това състоящ се от две общности - прабългари и славяни.

Две са и частите на суперпродукцията - “Покръстването” и “Слово за буквите”.

Освен документите в Гърция и Ватикана има запазен и само един документ в Германия от онова време. В него се споменава за опита на Владимир Расате да направи преврат на баща си и да върне отново езичеството и бог Тангра. Заради тази му дързост той е ослепен от Борис, който поверява държавата на по-малкия си син Симеон, междувременно изучил се в Магнаурската школа.

Сценарист е Анжел Вагенщайн, режисьор - Борислав Шаралиев. В ролята на Борис е Стефан Данаилов, Борис Луканов, Анета Петровска, Антоний Генов, Коста Цонев, Иван Иванов и др.

“Денят на владетелите” (1986)

Пи ли хан Крум вино

от черепа на Никифор

При управлението на хан Крум (803 - 814 г.) България е трета в Eвропа по територия и военна мощ след Византия и империята на Карл Велики. Хан Крум продължава делото за обединение на славяните и българите в една нация.

Жени синовете си за славянки. Създава закони, които сурово наказват клеветниците, крадците и насилниците.

Сред приближените на хана се заражда недоволство. Двама от недоволните организират убийството му, но не успяват и бягат във Византия. С тяхна помощ византийският император Никифор I предприема поход срещу българите.

Във Върбишкия проход се води решаващата битка, в която загива и самият император. Убит е и един от синовете на Крум. След победата ханът започва преговори за мир. Авторите на филма не са заснели кадри, в които да се вижда как хан Крум пие вино от обкования със сребро череп на император Никифор Генник.

С бойната ризница на хан Крум този път е облечен могъщият актьор Васил Михайлов. Интересна е отрицателната роля на Георги Георгиев-Гец. Той е ичургу боил и предател. Любен Чаталов е Омуртаг и още: Стефан Мавродиев, Вельо Горанов, Стойчо Мазгалов и др.