Акад. Иван Гранитски: Най-окаяните хора са шушумигите и отцеругателите

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Идеалът ми за земното щастие е стремежът към висшето познание.

Девизът ми е: "Познай себе си!"

Той се казва Иван Йорданов Димитров, но приема псевдонима на баща си - журналиста от в. “Вечерни новини” Йордан Гранитски.

Неговото сиви изглежда така: журналист, поет, редактор, критик, публицист, издател, бивш депутат и обществен деец.

Завършва журналистика в СУ “Кл. Охридски” през 1979 г. Още като студент трети курс написва и издава книгата “Младият Маркс”. Избран е за член на Съюза на българските писатели.

Става редактор и зам-главен редактор на в. “Пулс” (1979-1985), зам-главен редактор на в. “Литературен фронт” (1985 – 1991), главен редактор на сп. “Черно и бяло” (1991–1992). Генерален директор на БНТ (1995–1996).

В периода 1992–1995 г. е директор на ИК “Христо Ботев”, откъдето е отстранен заради разногласия с кабинета “Виденов”, след което създава собствено издателство - “Захарий Стоянов” (1997). Междувременно е главен редактор на сп. “Везни”. Издава Йордан Йовков на английски, френски и немски, предимно за разпространение сред туристите в България.

Иван Гранитски остава верен на БСП и политическите си пристрастия и след демократичните промени. Малко след 1989 г. става секретар по идеологията на Софийския градски комитет на БСП, въпреки че по това време повечето нейни членове я напускат.

През 2001 г. е водещ на честванията на връх Бузлуджа, а през 2006 г. е сред инициаторите за преизбирането на президента социалист Георги Първанов за втори мандат.

Народен представител от листата на БСП за България в XLV народно събрание, избран от 25- МИР, София. През 2026 г. е член на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори.

През 2024 г. е избран за академик на Българската академия на науките.

Автор е на множество полемични статии, анализи и коментари, както и на над 25 книги с поезия, критика и публицистика. Носител на 15 литературни награди. Изповедите - новата рубрика на "24 часа"

- Име и презиме?

- Иван Йорданов.

- Месторождение?

- София

- В какво семейство?

- Баща - журналист, майка - шивачка.

- Коя краска предпочитате?

- Зелената, защото е символ на живота.

- Коя е любимата ви миризма?

- Ухание на роза.

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- Палитрата на дъгата.

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Кучето и конят.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Черна коса и зелени очи.

- Коя е според вас е най-почтената добродетел?

- Благородството.

- Кой порок мразите най-много?

- Подлостта.

- Кое е любимото ви занятие?

- Работата.

- Кое развлечение ви е най-приятно?

- Четене на книги.

- Често ли ви се случва да се развличате?

- Разчитам само на духовните развлечения.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Стремеж към Висшето познание. Любимият ми девиз е: “Познай себе си”.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- На шушумигите, националпредателите, майкопродавците и отцеругателите.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- На 73.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?

- Йоан.

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- Рождението ми. Иван Гранитски представя пет преводни тома на Шекспир и стихосбирката на Валери Петров “Разтвореният прозорец”.

- Кой е най-тъжният?

- Смъртта на най-близките ми хора - майка и баща.

- Коя е вашата главна надежда?

- Че българският народ ще се събуди от духовната си дрямка.

- Вярвате ли в приятелството?

- Вярвам.

- Много приятели ли имате?

- Надявам се, че не са малко.

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- Призори.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- От българската история - Левски, от световната - Наполеон.

- Коя личност от роман или театър?

- Жулиен Сорел от романа на Стендал “Червено и черно”.

- В коя страна бихте предпочели да живеете?

- В България, Италия или Гърция.

- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?

- От българските - Иван Вазов, Захарий Стоянов, Христо Ботев, Пейо Яворов, Гео Милев, Никола Вапцаров.

От чуждестранните - Достоевски, Стендал, Гьоте, Марк Твен.

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- От българските - Васил Стоилов, Бенчо Обрешков, Любен Зидаров, Иван Димов. От чуждестранните - Леонардо, Микеланджело, Караваджо...

- Кой компонист? Български и чуждестранен?

- От българските - Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Марин Големинов.

От чуждестранните - Бах, Бетовен, Моцарт, Чайковски, Рахманинов.

- Какво е мнението за българския театър?

- Високо ценя драматурзи като Станислав Стратиев, Колю Георгиев, Константин Илиев, Никола Русев, Христо Бойчев.

- А за българското кино?

- Тук бих откроил Въло Радев, Методи Андонов, Вили Цанков, Георги Дюлгеров.

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?

- Който претърпи докрай, ще бъде спасен.

- Кое е майсторското творение на природата?

- Светлината.

- От кое място ви е останал най-приятен спомен?

- От Бачковския манастир.

- Кое е любимото ви ястие?

- Мусака.

- А напитка?

- Водка и бяло вино.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- Твърдо.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Упоритостта, издръжливостта и родолюбието.

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Руският и италианският народ.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Духовното опростачване и потъването в стихията на грубоматериалното.

- Как виждате бъдещето му?

- Доста проблематично.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.

- Ще цитирам Яворов:

С кръвта си кръст ще начертая

от Дунав до Егея бял

и от Албанската пустиня

до черноморските води!