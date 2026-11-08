Маргарита Дупаринова сравнява Апостол Карамитев с Давид на Микеланджело

Апостол Карамитев е роден на 17 октомври 1923 г. в Бургас. Става актьор случайно, макар че още като дете артистичните вени у него пулсират най-силно и той е неизменен участник във всички училищни представления.

Доброволно мъкне кофата с лепило и разпространява театралните афиши в града, само и само да го пуснат в театралния салон, за да гледа поредната постановка. Или пък мете киносалона, за да влезе без пари за филма. Когато завършва с отличие италианската гимназия, баща му, пристанищен работник, който издържа семейството си с конска каруца, го праща да учи медицина в София.

Още в първите си студентски дни през 1945 г. Апостол прочита във вестник, че е открита двегодишна театрална школа, и решава да опита.

За изпитите се подготвя сам

Живее в дома на приятел и миндерчето в малката кухничка, където спи, става единственият свидетел на артистичните му импровизации. С Виолета Донева в кадър от филма “Двама под небето”

Когато излизат списъците с класирането на кандидатите, Карамитев се страхува да погледне в тях и моли случайно минаваща жена да види дали сред приетите няма името Апостол. Има, и то сред първите в списъка.

Приет е в класа на Стефан Сърчаджиев, но втората година се премества при Боян Дановски, при когото прави и дипломния си спектакъл - Орландо в “Както ви се харесва”. Така двама от най-първите корифеи на българския театър заедно извайват един от най-личните му бъдещи таланти.

На 16 август 1947 г. Апостол Карамитев е назначен в Народния театър. Вярно - като стажант, но пък още не е навършил и 24 години!

През следващата 1948 г. се жени за Маргарита Дупаринова, която вече е една от звездите на първия ни театър.

“Когато го видях за първи път, имах чувството, че пред очите ми оживява самият Давид на Микеланджело”, признава Дупаринова след години.

Дарбата на Карамитев се шлифова с времето, но природата го е надарила с чар, мъжка красота и сексапил, с невероятна осанка и нюансиран глас, с бликаща енергия и чувство за импровизация, с интелектуално лице, което обаче лесно може да бъде превърнато във физиономия на мошеник по неволя (“Специалист по всичко”) или пък на обречен скептик (“Бялата стая”).

Някои го сравняват с английския гений Лорънс Оливие. Той е идолът му в професията и Апостол като него е безкрайно взискателен и всеотдаен на сцената.

Френският режисьор Луи Дакен го нарича “Жерар Филип на народните демокрации”. Карамитев наистина е равен по талант на френската звезда, но пък в лицето му има нещо италианско - възкъдрава коса, тъмно лице с меланхолични очи и поглед, който може да бъде ту тъжен, ту прелъстяващ, ту експлозивно весел.

Ако съдбата не беше решила Апостол Карамитев да живее и твори в най-свирепите години на студената война, той можеше да се превърне и в първия ни истински конвертируем актьор. Можеше да направи световна кариера - да го снимат в италиански или френски филми, а защо да не стигне и до Холивуд. Като Страхил с Емилия Радева в “Хайдушка клетва”

Карамитев дебютира в третия филм на социалистическата кинематография - “Утро над родината” - със силно отрицателна роля. Играе младежа Велизаров, който саботира новия строй и иска да взриви язовирна стена. И, разбира се, е разкрит и победен от положителния герой Иван Бобчев (Любомир Кабакчиев).

Снима се в “Под игото” (отец Викенти), “Наша земя” (кап. Велков), “Песен за човека” (Будинов), “Героите на Шипка” (Петко)... Все по-малко са тия, които си спомняме романтичните му герои Ферхад в “Легенда за любовта” и Страхил в “Хайдушка клетва”, снимани преди “Любимец 13” - образите му разтуптяват сърцата на ученичките.

“Те бяха луди по него. Луди, лууди. И не само

ученичките”,

каза ми веднъж Гинка Станчева, снимала се в няколко филма с него.

“Любимец 13” е осмият в кариерата на Апостол, но първият, който му носи истинска популярност. “Обичта на публиката, ще каже по-късно актьорът, - е нещо, от което имаш нужда като от хляб. Днес можеш да се нахраниш до пресищане, но утре сутринта пак ще огладнееш... ”.

Филмът проследява титаничната битка на три футболни отбора - “Витоша” (София), “Воля” (Пловдив) и “Агрегат” (Русе), за варненския голмайстор от “Черно море" Гълъбов. Само че Гълъбови са двама и са като две капки вода, защото са близнаци - Радослав и Радосвет. Футболист (и инженер) е Радослав, а Радосвет е комарджия и пиянде.

Заради приликата “мениджърите” на трите отбора ги объркват и става една...

В двойната роля на близнаците е Апостол Карамитев

Въпреки несъвършенството на снимачната техника удивително добре изглеждат кадрите, в които Апостол е едновременно на екрана - и като Радослав, и като Радосвет.

В цялата неразбория, естествено, има и една тънка любовна линия. Нейният носител Гинка Станчева сияе с цялата 24-каратова очарователност на 24-те си години. В нейната героиня Елена се влюбва положителният Радослав, но и тя го обърква с наглеца Радосвет. Накрая подмяната излиза наяве и всичко идва на мястото си.

В този филм Апостол е във вихъра си. Без никакви проблеми преминава от единия образ в другия. Карамитев признава, че хъшлакът Радосвет, лошият близнак, му е по-лесен. Но то по принцип отрицателните герои са по-благодатни за актьорите, отколкото положителните. Ролята на хазяйката пък изиграва майката на режисьора Захари Жандов - Елена Хранова. Двамата са наистина страхотен тандем.

“Специалист по всичко” (1962) събира за първи път в двете главни роли бургазлиите Апостол Карамитев и Георги Калоянчев.

Спиро (Калоянчев), работник и спортист щангист, е съквартирант на Апостол. Те омайват две студентки (Гинка Станчева и Катя Чукова). Но понеже и двете се казват Нели, се случват куп неразбории. Финалът, разбира се, е с щастлив край, любовта побеждава и недоразуменията, и бюрокрацията.

Най-силната си драматична роля Карамитев прави във филма на Методи Андонов “Бялата стая”. Героят му Александров е научен работник, който се разболява от рак.

И докато лежи в бялата болнична стая, прави безпощадна равносметка на живота си. Достойно ли се е държал в института, или е отстъпвал пред догматиците? Наистина ли е направил всичко за любимата си жена. В крайна сметка май минусите натежават. За това изпълнение Апостол получава наградата за най-добра мъжка роля на кинофестивала “Златна роза” във Варна през 1968 г.

През 1972 г. Невена Коканова го навива да приеме ролята на цар Йоан Асен в суперпродукцията на Вили Цанков “Сватбите на Йоан Асен”. Във филма тя играе негова съпруга. Актьорът вече е болен от рак, но само режисьорът знае. Снимат филма с тежки костюми при жега от 40 градуса, но Апостол не се оплаква. В паузите ляга на земята, измъчван от свирепи болки в гърба. “А аз му виках: “Не се превземай бе, сецнал си се или имаш прищипване”, разказа ми Коста Цонев, който играе ролята на царския брат Александър.

На 9 октомври 1973 г. Карамитев умира. От рак като героя си Александров. За да запази кадрите от последната му роля, Вили Цанков доснима филма, като Коста Цонев поема и ролята на Йоан Асен.