Черна прокоба над "Любе", любимата група на Путин

Мистериозна смърт на музиканти, драмата с китарата и числото 6, болестта на фронтмена Расторгуев

В края на 80-те години на миналия век продуцентът Игор Матвиенко и поетът Александър Шаганов замислят концепцията за нова група с патриотична насоченост. Николай Расторгуев и до днес остава постоянен лидер на групата, но музикантите са се сменяли няколко пъти, понякога поради трагични събития.

След като вече е работил с групите “Шестеро молодых”, “Лейся, песня” и “Рондо”, Николай Расторгуев се явява на прослушване за “Здравствуй, песня”. Първоначално Игор Матвиенко не е склонен да вземе Расторгуев като вокалист: якият млад мъж изглежда неподходящ за рок група, където се очаквало изпълнителите да бъдат измършавели и слаби. Вокалистът обаче пее блестящо, така че Матвиенко се съгласява.

На 14 януари 1989 г. Николай, китаристите Алексей Горбашов и Виктор Застров, беквокалистите Анатолий Кулешов и Алексей Тарасов, както и самият Игор Матвиенко влизат в студиото, за да запишат първите парчета за новата група. Расторгуев предлага името - на жаргон “Любэ” според някои означава “всякакви неща” (от руската дума любые), което внушава неограничените жанрове на музикантите. Но по-вероятната версия е, че групата е кръстена на московския район “Люберцы”.

Групата издава хит след хит, ставайки все по-популярна: “Атас”, “Комбат”, “Прорвемся”, “Давай за...”, “Березы”, “Конь” и главния - “Позови меня”. Руският президент Владимир Путин неедкратно е заявявал, че "Любэ" е л`бимата му група, като веднъж фронтменът Николай Расторгуев го придружаваше по време на визитата му в София.

Но какво се крие зад бляскавата фасада на успеха и кои от бившите и настоящите членове на “Любэ” са срещнали злата си съдба?

Николай Расторгуев - живот на хемодиализа

Нека започнем, разбира се, с дългогодишния лидер на групата, който е преживял много изпитания. Син на обикновен шофьор и шивачка, той постига широка слава и признание, дотолкова, че самият Владимир Путин демонстрира любовта си към изпълненията на “Любэ”. В личния живот на артиста нещата не вървят толкова гладко: след 14 години брак той се влюбва в дизайнерката на костюми Наталия. Валентина Расторгуев отглежда първото дете на музиканта, Павел, така че Николай е изправен пред труден морален избор. Съпругата му не се ядосва и пуска певеца спокойно, позволявайки му да вижда сина си.

Сега Павел е на 45 години и самият той е баща. Известният дядо обожава внучка си Соня, изпълнявайки почти всяко нейно желание. Нещо повече, след като се жени за любимата си Наталия, Николай Расторгуев отново става баща - през 1994 г. двойката има син, Коля.

Изглежда, че за нищо повече не може да се мечтае: Расторгуев има любовта на феновете, хармонично семейство и топли отношения с най-големия си син.

Но какво да кажем за здравето му? През 2006 г. след почивка във финландски курорт Николай се разболява от пневмония (злите езици твърдят, че се напил и заспал на улицата), а прегледът разкрива бъбречна недостатъчност. В продължение на близо три години артистът живее на хемодиализа, но продължава да гастролира: ако нещата се влошават наистина много, той отива в клиника в града, където е концертът. Самолетна катастрофа отне живота на Евгений Насибулин, който след “Любэ” стана част от известния хор “Пятницки”.

“Николай се надяваше бъбреците му да започнат да работят отново. Но веднага ни беше ясно, че това няма да се случи. Той беше много тежко болен, живееше на диализа, но му отне две години, за да осъзнае необходимостта от трансплантация на бъбрек”, признава професор Ян Генадиевич Мойсюк.

През 2009 г. певецът успешно претърпява трансплантация на бъбрек и след кратък период на рехабилитация се завърна на сцената. Музикантът отрече последвалите слухове за лечение в Германия и сърдечни проблеми и заяви пред пресата през 2020 г., че възнамерява да се изявява, “докато последният пирон не бъде забит в ковчега”.

Алексей Тарасов - в сянката на лидера

Дългогодишият член на “Любэ” е роден на 2 декември 1961 г. в Москва. Завършва диригентския и хоров отдел на Държавния музикално-педагогически институт “Иполитов-Иванов”, след което известно време работи като оперен певец.

Един ден на сватба среща Олга Машная, звездата от филма “Гардералини, напред!”. Те са на една маса и един обикновен разговор довежда до покана за среща. “Тръгнахме си от сватбата заедно, качени върху улична пръскачка, и никога не се разделихме;, спомня си актрисата в предаването “Тайна за милион” по НТВ.

Те се женят през 1991 г., а година по-късно се ражда синът им Дмитрий. Бракът обаче не трае дълго и двойката се развежда през 1993 г. Самата Машная признава, че това е така, защото е натоварила твърде много съпруга си с грижите за децата през нощта.

“Очаквах много. Мислех, че Льоша е трябвало да ме оставя да поспя малко, тъй като жонглирах между работа и майчинство”, раказва тя.

Няколко години по-късно Тарасов става за втори път баща на син - Серафим, който продължава музикалната кариера на баща си. Той никога не разкрива името на майка му. Групата "Любе" на сцената

Вокалистът се присъединява към “Любэ” практически от самото ѝ създаване през 1989 г. - продуцентът Игор Матвиенко го кани да участва в записа на първите песни на групата. Оттогава гласът на Тарасов е част от всички албуми. През 2005 г. влиза и в състава на групата за концерти.

“Тарасов не е фронтмен на групата и рядко се озовава в светлината на прожекторите. Въпреки това беквокалите са важна част от цялостното звучене на “Любэ”: те помагат за създаването на полифония, подкрепят водещия вокалист и добавят обем и изразителност към песните”, отбелязва aif.ru. Според изданието любимата песен на Тарасов от репертоара на “Любэ” е “Там, за туманами”.

На 30 октомври беквокалистът на “Любэ” Алексей Тарасов почина, съобщиха синът му Серафим и представители на групата.

Според медийни съобщения причината за смъртта е заболяване – той се е борил с два вида рак, единият от които е дал метастази. Погребан е на 4 ноември.

“С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Алексей Тарасов, беквокалист на “Любэ”. Светла му памет. Нашите искрени съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха и обичаха Алексей”, се казва в публикацията на групата.

Феновете отбелязаха в коментарите, че Тарасов е отсъствал от концерти поне от началото на лятото.

“Той не беше на турне. Бяхме на концерт в Иркутск, където синът му Серафим пя вместо него”, написаха те.

Представител на групата заяви пред ТАСС, че причината за смъртта на музиканта е метастазирал рак.

“През февруари тази година на изпълнителя е поставена диагноза рак на ларинкса – злокачествен тумор е открит в гласните му струни. Няколко месеца по-късно е открит и метастазирал рак на червата”, каза източникът пред изданието.

Евгений Насибулин - смърт във въздуха

От 1991 до 1995 г. работи като китарист и беквокалист в групата, така че феновете може би са го виждали във филма “Зона Любэ”. След като напуска групата, Евгений се присъединява към хор “Пятницки”, а след това - към ансамбъл “Александров”. От тримата основни солисти на групата - Алексей Тарасов, Николай Расторгуев и Анатолий Кулешов (от ляво на дясно), жив днес е само фронтменът, макар и с проблеми с бъбреците.

Можел ли е артистът да си представи, че стечение на обстоятелствата ще доведе до трагичната му смърт? На 25 декември 2016 г. Насибулин лети с ансамбъла за песни и танци на самолет Ту-154Б-2, който се разби близо до Сочи заедно с 84 пътници и осем членове на екипажа. Няма оцелели: Евгений, останалите 63 членове на ансамбъла и Елизавета Глинка, известният ръководител на фондация “Справедлива помощ”, загиват. Игор Матвиенко и Николай Расторгуев бяха сред първите, които изразиха съболезнованията си на семействата на жертвите - дори след като Насибулин напусна групата, бившите му колеги останаха във връзка с него.

Александър Николаев и проклятието на китарата

Насибулин не е единственият китарист на групата, тръгнал си трагично от живота.

Александър Николаев свири в “Любэ” от 1989 г., но прекратява сътрудничеството през 1992 г. След завръщането си в групата бас китаристът вярваше, че ще остане там дълги години, но през 1996 г. животът му е прекъснат при автомобилна катастрофа. Бащата на музиканта търси причината за трагедията в мистиката.

“Мисля, че всичко беше заради китарата. Спомням си как групата, докато беше на турне в Америка, купи китара, принадлежаща на някакъв известен блусмен. Самият музикант почина, не помня точно, но мисля, че беше от наркотици. Тази китара беше направена от известна компания, модерна и изискана. “Любэ” я взеха евтино, разказва Валери Львович.

“Синът ми Саша започна да свири с нея. Дори го попитах тогава: “Не те ли е страх?” Вещите на починалия биха могли да окажат негативно влияние върху новия собственик. Саша само махна с ръка. И година и половина по-късно той загина в автомобилна катастрофа”, обяснява бащата.

Наследникът му Павел Усанов умира на датата на Кулешов

Последващите събития са приписани на мистицизъм не само от суеверните фенове, но и от фронтмена на групата “Любе”. Факт е, че талантливият басист Павел Усанов заема мястото на починалия Александър Николаев в края на 90-те години на миналия век. “Той и Саша дори си приличаха. Паша също беше много дружелюбен, не беше свадлив човек. Тази китара отиде при Паша... Как можеш да не си суеверен?”, разсъждава Валери Николаев.

Усанов загива от побой след рутинно участие в ресторант.

“Тези, които бяха в ресторанта, казаха, че Паша е вдигнал тост за Донбас. Той правеше това често, защото беше толкова запален по цивилните, които живееха в мазета поради постоянните бомбардировки. На съседната маса, доколкото разбрах, имало момчета от Одеса. Те изразили различна гледна точка от тази на Павел. След това има конфликт и Паша се сблъсква с човек на име Максим Добри, който след това се обажда на приятелите си за помощ. Те хващат Паша, докато се приближава към дома си, и го пребиват до смърт”, споделя близкият приятел на музиканта Александър Муромски.

И така съвпадение ли беше трагедията, или зла съдба? “Той почина също като Толя Кулешов - на 19 април", намекна за мистика още веднъж Николай Расторгуев.

Вячеслав Терешонок е първият китарист

Преди да се присъедини към “Любэ”, Терешонок отбива военната си служба в град Броди (Лвовска област, Украйна), където свири във военния ансамбъл. Предишният му опит включва участие в различни по-малки музикални формации. Живее в московския район “Измайлово”. Надгробният паметник на Анатолий Кулешов.

На 14 януари 1989 г. той влиза в оригиналния състав на бандата заедно с Николай Расторгуев (вокал), Александър Николаев (бас), Ринат Бахтеев (ударни) и Александър Давидов (клавишни).

Терешонок записва китарните партии за първите два емблематични албума на групата — легендарния дебют “Атас” (1989) и “Кто сказал, что мы плохо жили?” (1992). Участва в първите големи турнета на групата и в известните телевизионни “Рождественски срещи” на Алла Пугачова, където “Любэ” правят големия си пробив.

На сцената той е изключително забележим - отличава се с голяма татуировка на ръката си и леко накуцване. Физическото му затруднение е следствие от тежка мотоциклетна катастрофа, преживяна в младостта му.

Работата му в групата не е постоянна. Поради лични проблеми и зависимости той свири с прекъсвания (напуска за кратко през 1991 г., след което се завръща). През 1993 г. по време на подготвянето на третия албум на групата (“Зона Любэ”) Вячеслав Терешонок умира в Москва от свръхдоза наркотици.

Юрий Риманов - прокобата на числото 6

На 24 януари бившият китарист на групата “Любэ” Юрий Риманов умира на 70-годишна възраст. Причината за смъртта на музиканта са сърдечни проблеми. Той посреща смъртта си в московска болница.

Музикалната кариера на Юрий Петрович започва през 1977 г. като член на ВИА “Шестеро молодых”, където на 21-годишна възраст участва в концерт с Владимир Висоцки. След като завършва музикално училище със специалност китара, Риманов свири в различни блус-рок групи и работи като аранжор.

Най-известният период от кариерата му е работата му с групата “Любэ” от 1998 до 2000 г. и отново от 2002 до 2008 г. Той е близък приятел с лидера на групата Николай Расторгуев.

През последните години музикантът свири с вокално-инструменталния ансамбъл “Лейся, песня”. Колегите му хвалят таланта му, отбелязвайки рядката му комбинация от майсторство на китарата и изразителен глас.

“Той несъмнено внася специален, несравним дух на качество на изпълнение в нашата група. Юра винаги е бил музикантът, чието ниво всеки се е стремял да достигне”, пише групата.

След смъртта на Риманов в интервю за AiF приятел на музиканта обръща внимание на мрачната закономерност в трагедиите, свързани с китаристите на “Любэ” - всичките дати на тяхната смърт съдържат числото шест. Последният е именно Тарасов, починал на 30 октомври 2026 г. Александър Николаев не е единственият, който загива в автомобилна катастрофа.

Анатолий Кулешов посвещава близо 10 години на “Любэ” като беквокалист и хормайстор. Той никога нямаше да напусне любимата си група, ако не беше трагедията: през април 2009 г. мерцедесът, в който се вози заслужилият артист на Русия, се блъсна в полуремарке. 34-годишният шофьор не се справя с управлението, след като гумите му удрят бордюра. Има и подозрения, че инцидентът може да е причинен от липсата на пътна маркировка и знаци, предупреждаващи за остър завой.

49-годишният музикант умира на място от наранявания, несъвместими с живота. Шофьорът, жител на Пушкински район, също не оцелява - умира в интензивно отделение.