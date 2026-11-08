Яна Радева не е актриса, но чува от велик режисьор: Такава роля не съм виждал

Валеска Гризебах я избира за "Мечтаното приключение" напълно случайно, а после я качва на сцената в Кан

Когато германската режисьорка Валеска Гризебах влиза в живота на Яна Радева, тя преминава през един от най-трудните си периоди. Загубила е усещането, че я очаква нещо хубаво, и вярва, че най-вълнуващите емоции вече са минало. Точно тогава съвсем случайна среща я отвежда на кастинг за филм. Няма актьорско образование, никога не е заставала пред камера и дори не си е представяла, че един ден ще се занимава с кино. Няколко години по-късно вече е преминала по червения килим в Кан, получила е международни отличия за актьорската си игра в “Мечтаното приключение” и е чула от прочутия корейски режисьор Парк Чан-ук, че не е виждал подобна женска роля.

Действието в “Мечтаното приключение” е ситуирано в Свиленград, където след дълго отсъствие се завръща Саид (Сюлейман Летифов). Той се оказва въвлечен в мрежа от съмнителни сделки и неуредени отношения. След внезапното му изчезване в центъра на историята застава археоложката Веска (Яна Радева), негова някогашна любов, която покрай археологическите разкопки се натъква на тайни и зависимости в местната общност.

“Валеска ме спаси”, казва Яна, когато се връща към началото на това необикновено приключение: “Бях в много труден период. Мислех си, че животът е свършил откъм емоции”.

Всичко започва на един пазар, където я забелязват и канят да се яви на кастинг. Яна приема без особено да се замисля. Не се притеснява и когато за първи път застава пред камерата. Преди киното е била геолог. Завършила е Минно-геоложкия университет и няколко години работи на терен. Обича професията си, но с навлизането на чуждестранни компании все по-често за работа на терен търсят мъже.

Яна Радева с режисьорката Валеска Гризебах на кинофестивала в Кан СНИМКА: РОЙТЕРС

Докато е по майчинство, решава да опита нещо друго. Случайно попада в едно от популярните тогава бинго заведения и става крупие. Сблъсъкът с новата среда е повече от колоритен. “Идвам от една научна среда и изведнъж попадам на място, където ми казват “овцо”. Наистина, веднъж един човек ми извика: “Ей, овцо!”, а

аз отидох при него

и го попитах:

“Извинете, на мен

ли казахте овца?”

После станахме много добри приятели”.

По онова време Яна е доста притеснителна. Работата в хазартния бизнес постепенно я променя. Научава се да отстоява себе си, да общува с различни хора, да носи отговорност. Издига се до управител и мениджър. “Точно в хазарта се отърсих от притеснителността. А там се учиш и на много добра дисциплина”.

Когато Валеска Гризебах започва да я опознава, я разпитва и за 90-те години в България. Яна обаче не разказва обичайната история за мрачно десетилетие, изпълнено единствено с несигурност и страх. “За мен 90-те бяха купон. Много неща съм видяла, но не мога да кажа, че тогава ми е било зле.”

И до днес не знае точната причина защо Гризебах я избира за главната роля. Наясно е, че героинята ѝ Веска е доста по-мека от нея в действителност.

“Много по-твърда съм в отношенията си с мъжете. Има една сцена на разкопките, в която един от героите ме заплашва, а аз се усмихвам. Ако беше в истинския живот, реакцията ми щеше да е доста по-твърда, но може би и затова особено в началото на снимачния период Валеска непрекъснато ми повтаряше: “По-меко, Яна, по-меко”.

Веска е събирателен образ на силни жени, свикнали да се справят сами. Точно такива образи впечатляват и Гризебах в България. “Валеска много се възхищава на силата на българската жена. Казваше и нещо друго: “Харесва ми колко красиво остарява българката”.

Самата Яна отива в Свиленград за първи път покрай снимките на филма. Но средата на археологическите разкопки ѝ е донякъде позната от годините, прекарани като геолог. Подготовката за ролята включва посещения в Археологическия музей и Националния исторически музей, както и срещи с хора, които действително се занимават с археология. Яна наблюдава работата им и навлиза в свят със специфични правила и ритуали.

В кадър от "Мечтаното пътешествие"

Особено харесва сцените около масата във филма - именно там отношенията се разкриват откровено, а разговорите улавят характерния нрав на българина.

Във филма Яна трябва да изслушва мъжки реплики, които намира за обидни, без да реагира. Има сцена, в която истински се притеснява от сексистките реплики. Героинята ѝ не трябва да отговаря, докато тя в живота не би спестила критиките си.

Яна предпочита да научава какво предстои на героинята ѝ непосредствено преди снимките: “Сутринта, докато пътувахме, разбирах какво ще снимаме. Исках да бъде спонтанно”.

Отвъд режисьорската прецизност най-силно я впечатлява човешкото отношение на Валеска Гризебах. “Няма по-търпелив човек от нея. Като отношение, уважение и доброта е уникална жена”.

Снимките продължават около 51 дни. В продукцията участват приблизително 90 души. “Валеска направи от всички едно семейство. В последния ден на снимките дори мъжете плакаха”.

А после идва Кан. Рокли, пътуване, официални събития, срещи с журналисти, подготовка за премиерата.

За тоалетите на Яна се грижи българската дизайнерка Анелия Пешев, която живее във Виена и е трикратно отличавана като дизайнер на годината в Австрия. Координаторката Лора Бецинска организира престоя на голямата група.

Преди премиерата има обяд с Тиери Фремо, директора на фестивала. Присъстват Пенелопе Крус, Моника Белучи, Тилда Суинтън. Яна първо се притеснява от Фремо, но бързо открива колко естествено се държат хората, които дотогава е виждала само на екрана.

На тази маса тя не знае, че ѝ предстои най-невероятната случка. Когато обявяват името на Гризебах на церемонията, режисьорката извиква и Яна на сцената.

Тя тръгва по стълбите в

официалната си рокля с

дълъг шлейф, спъва се

и едва не пада

Спасява я мексиканският актьор Гаел Гарсия Бернал, който я хваща и издърпва. “Затова после толкова се смеех на сцената”, казва Радева. Но истинската изненада идва малко по-късно, на партито след церемонията.

Яна седи заедно с кастинг режисьора Маргарита Кудрина и Сюлейман Летифов, когато към тях се приближава председателят на журито Парк Чан-ук. Придружават го съпругата му и преводач. Прочутият южнокорейски режисьор ѝ казва: “Такъв филм не съм гледал. Такава женска роля не съм виждал. Този филм ще се разкрива все повече. През цялото време ме държахте в напрежение”.

За Яна няма по-голямо признание. Тя винаги е предпочитала европейското кино и е гледала много филми, в които човешките отношения са водещи. И съвсем не е предполагала, че самата тя ще се превърне в част от подобно кино.

“Мечтаното приключение” пътува по света, показван е от Сараево до Торонто, Южна Корея и на други международни форуми. Получава признание на фестивалите в Йерусалим и Ню Йорк, а България го избира за свое предложение за наградите “Оскар”. У нас зад него стои “Мирамар филм” и ще бъде представен по време на “София филм фест”, като тръгва по кината през март.

За Яна идват и личните отличия. Тя печели награда за най-добра актриса на фестивала в Лудвигсхафен, Германия, както и награда в Чикаго.

Успехът не отдава на своята роля, а по-скоро на екипа. Винаги връща разговора към Валеска и останалите членове на българския екип. Към археолозите, които са помогнали за подготовката, и към непрофесионалните актьори, с които е споделяла снимачната площадка. Благодарна е за всичко, което е научила от тях, но още повече за начина, по който са се отнасяли един към друг.

“Киното ми върна вярата в хората”, казва тя. И иска да продължи. Не заради славата, а заради хората.