Защо ятовата гласна е на каската на Никола Цолов (Графика)

“Гордея се, че съм българин. Искам да показвам на целия свят, че съм българин. Искам да стана първият българин във Формула 1”. Думите са на Никола Цолов. Първият българин, участвал в състезателен уикенд във Формула 1.

Тъй като сяда в състезателен карт още на 9 г. (през 2016 г. на пистата в Кюстендил), когато идва времето изцяло бялата каска да бъде заменена от цветна с личен дизайн, той е още малко момче. Логично и по детски първосигнално иска да има на каската си картинки. Тогава се намесва майка му Мирослава - родителски съвет, който Никола харесва и приема. И който се превръща в неизменна част от успешния му път на пистата. С любимия си прякор - Българския лъв.

С боядисана, а не с бяла каска той се състезава от 12-годишен. Тоест от 12-годишен е с каска в българските цветове. Защото първата му цветна е в бяло-зелено-червено. Мечтае

да кара във Формула 1...отново с “българска каска”

Когато е на международни картинг състезания, а в задната част на бяло-зелено-червената му каска стои гордо българският лъв, коментатор, който лепвал прякори на всички, веднага видял най-доброто прозвище на Никола - Българския лъв.

Впоследствие, докато Цолов расте, а дизайнът на каската му се подобрява, Никола решава да добави и древната българска буква “ят” - защото е сред най-отличителните символи на старобългарската писменост. И защото означава “божествено начало”.

“Символиката на нашите цветове, на нашите символи като цяло, на азбуката ни, на прабългарските знаци е много силна. В тях се съдържа много мощна енергия”, каза пред “24 часа” майката на Никола - Мирослава.

“Една от най-големите движещи сили за Никола е гордостта, че е българин”, добавя тя.

И ако някой по света не знае къде е България, Българския лъв иска да го научи. Да покаже на света, че българите сме способен и горд народ с древна история. А с Божията помощ - и със златно бъдеще.

Но защо ятова гласна е толкова важна за българите?

На 27 февруари 1945 г. под чужд диктат е въведена нова “Наредба закон за правописа”,

чиито промени носят трайни последици за българския книжовен език. С извършената реформа са изхвърлени от стария Дриновско-Иванчевски правопис две от над 1000-годишните ни старобългарски букви - ятовата гласна (ят, двойно е) и голямата носовка (юс, широко ъ). Застрашен от изоставяне е и малкият ер - Ь, който в крайна сметка е спасен.

Най-обсъждана остава темата за отпадането на старобългарския белег “ят”, привидно изключен заради двоякия си изговор. До 1945 г. изговорът на буквата в българското езиково землище се дели на две части според говорната граница Никопол - Солун. На изток от нея, в източнобългарските говори, е запазен повече старинният ятов/якавски изговор, докато на запад почти навсякъде владее екавското произношение , пише в изследването си професор Стилиян Д. Иванов.

Тя има и друго тълкуване и то е свързано с

учението на Петър Дънов - това е кардинален космически знак на славянството

Преди нейното премахване ятовата гласна служи за обединителна връзка между диалектите на източните и западните българи. С последната реформа обаче тази връзка е прекъсната, тъй като знакът e отхвърлен, а на негово място се приема да бъдат изписвани буквите “я” или “е” според източното произношение.

Дискусията за мястото и необходимостта от “ят” в българския книжовен език се води първоначално от нашите просветни дейци, а след Освобождението - от езиковеди, филолози, писатели и дори духовни водачи. Ятовата граница в България според българските езиковеди

Политизирането на темата довежда до събития, чието разглеждане днес следва да получи своята справедлива историческа оценка. У нас

анализът на тези процеси все още не е намерил подобаващо място

в обобщаващите исторически изследвания. Реформата от 1945 г. съвпада с много други съдбовни дати от заключителния епизод на Втората световна война и като че ли остава встрани от вниманието на повечето историци, занимаващи се с проблемите на съвременната ни история.

Ятовата гласна има и друго тълкуване и то е свързано с учението на Петър Дънов.

Ят е знакът на славянството. Той е кардинален космически знак.

Ят е печатът на славянството в скрижалите на Бога.

Ят е пряпорецът, който е бил извезан със златни конци в горната част до дръжката на руските бойни знамена (от времето на Петър Велики – от 1708 г., продължил е до Октомврийската революция 1917 г.).

Чрез този божествен знак България е била освободена през Руско-турската война (1877-1878) от 5 века турско робство.

Ят е създаден от числата 1 и 7. Той е Сатурнов знак образуван от съвпада на Сатурн и Слънцето. Действа поразяващо, като светкавица и мълния във времето и пространството, върху живота на земята.

Костадин Костадинов иска езикова реформа

В нашия официален език почти напълно липсват особеностите на западните ни говори, чиито носители представляват половината от българския народ. А ако броим и българите в Македония и Сърбия – дори и повече от половината, написа лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов в личния си блог.

Според него напълно е възтържествувало якането за сметка на екането, а думи от източните диалекти са “издигнати” в ранг до книжовни, докато техните западни синоними са оставени като диалектни форми.

В азбуката ни от едно време присъства и ятовата гласна – едно много важно предимство за привържениците на езиковото единство на българския език. Тя дава възможност думи като “вяра” да бъдат изписвани по един и същи начин и да се произнасят по два различни, еднакво правилни от книжовна гледна точка, начини (вяра и вера). Също така в речниковия фонд на езика са оставени много думи от западните говори, което до известна степен им гарантира представителност и равноправие. Дори и това обаче се оценявало като недостатъчен компромис, който в бъдеще би заплашил целокупното единство на езика

Може да се каже, че това е най-голямата услуга, която се прави на току-що създадения (XII.1944 г.) македонски език.

Трябва да се върне буквата “ят”, с което да се възстанови нарушеното единство между източните и западните български говори.

А това си заслужава една реформа.