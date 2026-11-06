Министерството на културата отрече да бави заплати на актьори

Министерството на културата е изплатило всички възнаграждения за заплати и хонорари на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, за които са представени изрядни документи и са спазени финансовите ограничения. Това заявиха от ведомството в позиция, разпространена след оплаквания на актьори за забавени плащания, изразени в ефира на bTV.

По-рано днес актьорите Асен Блатечки, Калин Врачански и Тончо Токмакчиев коментираха в предаването „Тази сутрин" финансовите проблеми на театрите и забавянето на възнагражденията им.

„Вчера взех заплата, но като цяло я получавам с огромно закъснение и по различно време. Например през ноември и декември не получаваме парите си. Тази година някои от нас си получиха дължимото за април вчера", каза Асен Блатечки.

Той разказа, че въпреки финансовите затруднения актьорите продължават да играят пред пълни салони. „Снощи всички ние имахме представления, театралните салони са пълни. Театърът е едно от малкото удоволствия, които останаха на българина", допълни Тончо Токмакчиев.

Блатечки посочи, че изминава около 100 хил. километра годишно по пътищата на страната заради участията си в различни представления. Като пример даде пътуване от Велико Търново до Хасково през Раковски, след което се прибира в София, където има още две представления.

„Вършим си работата, а господата в Министерството на културата – не. Никой нищо не обяснява. Вероятно отново няма пари, няма гласуван бюджет, работят с някакви миналогодишни проценти", заяви актьорът.

По думите му за последното представление с Калин Врачански в касата на театъра във Враца не е имало нито една стотинка. Врачански също посочи проблеми с финансирането, като отбеляза, че бюджетът се приема късно, инфлацията се отразява на разходите, а наличните средства не достигат.

„За последното ни представление с Калин в касата на театъра във Враца нямаше нито една стотинка", каза Блатечки.

Токмакчиев коментира, че проблемът с недостига на средства в културата е от години. Той припомни, че го познава още от детството си, тъй като баща му е художник.

„Най-добре се чувствам в театъра, когато има предизборна кампания, иначе културата винаги чака", каза актьорът. По думите му артистите пътуват денонощно, а някои театри имат значителни задължения. Тримата актьори обаче не могат сами да решат натрупаните проблеми.

Врачански припомни и обещанията за увеличаване на средствата за култура. „Говореше се, че за култура ще се заложи в бюджета 1%, после пред него се постави една нула", коментира той.

От Министерството на културата уточняват, че забавяния могат да възникнат единствено при изплащането на хонорари, но не и на заплати. Това се случва, когато представената документация е непълна или съответният културен институт е надвишил законоустановените лимити за разходи.

От ведомството подчертават, че когато даден институт е изчерпал определения му финансов ресурс, без да е осигурил средства за поетите задължения към хонорарите, се налага министерството да търси допълнителен бюджетен ресурс. Според позицията тези разходи е трябвало да бъдат предварително планирани и обезпечени от ръководството на съответния институт.

От министерството посочват още, че настоящото ръководство е заварило финансов недостиг в сектора на сценичните изкуства в размер на над 25 млн. евро. Според ведомството натрупаните проблеми не са резултат от настоящото управление, а имат системен характер и произтичат от дългогодишни финансови дисбаланси и недостатъци в модела на финансиране.

В момента Министерството на културата работи по план за финансово оздравяване на сектора и по изработването на нов механизъм за финансиране. Целта е да се гарантират предвидимост на средствата, финансова дисциплина и нормални условия за творческа дейност.