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Сара Пиджън във възторг - партньорът й в сагата за Кенеди-младши е "най-секси мъж" (ВИДЕО)

Петя Тодорова

Редактор: Петя Тодорова

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Пол Антъни Кели СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ
Пол Антъни Кели СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ

Актрисата Сара Пиджън бе във възторг, след като сп. "Пийпъл" обяви партньора й в "Любовна история" Пол Антъни Кели за „Най-секси мъж на 2026 г.". 

„Боже мой! Изглеждаше страхотно. Всъщност той винаги изглежда така", похвали го Пиджън в ексклузивно интервю пред изданието.

Двамата играят в „Любовна история", проследяваща драматичната връзка между Каролин Бесет-Кенеди (Сара Пиджън) и Джон Ф. Кенеди-младши в изпълнението на Пол Антъни Кели.. 

Двамата загиват при самолетна катастрофа малко след сватбата си. 

Ролята в „Любовна история" е първа за модела от Канада Пол Антъни Кели, след което той участва и в „Американска история на ужасите: 13". През 2027 г. ще играе във филма „Тайната на прислужницата",  продължение на хитовата лента „Прислужницата" от 2025 г. с участието на Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Брандън Скленар. 

Тук можете да видите негово видео в инстаграм.

Пол Антъни Кели СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ

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