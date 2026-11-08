Сара Пиджън във възторг - партньорът й в сагата за Кенеди-младши е "най-секси мъж" (ВИДЕО)

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Актрисата Сара Пиджън бе във възторг, след като сп. "Пийпъл" обяви партньора й в "Любовна история" Пол Антъни Кели за „Най-секси мъж на 2026 г.".

„Боже мой! Изглеждаше страхотно. Всъщност той винаги изглежда така", похвали го Пиджън в ексклузивно интервю пред изданието.

Двамата играят в „Любовна история", проследяваща драматичната връзка между Каролин Бесет-Кенеди (Сара Пиджън) и Джон Ф. Кенеди-младши в изпълнението на Пол Антъни Кели..

Двамата загиват при самолетна катастрофа малко след сватбата си.

Ролята в „Любовна история" е първа за модела от Канада Пол Антъни Кели, след което той участва и в „Американска история на ужасите: 13". През 2027 г. ще играе във филма „Тайната на прислужницата", продължение на хитовата лента „Прислужницата" от 2025 г. с участието на Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Брандън Скленар.

Тук можете да видите негово видео в инстаграм.