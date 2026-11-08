82-годишният Майкъл Дъглас трогнат от наградата "Изкуството на свободата", сияе край децата си

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82-годишният Майкъл Дъглас беше удостоен с награда "Изкуството на свободата" по време на едноименната гала вечер в Манхатън. По време на церемонията той бе подкрепян от двете си най-малки деца - синът му Дилън, на 26 години и 23-годишната си дъщеря от Катрин Зита-Джоунс - Карис.

Базираната в Ню Йорк тибетска културна организация Tibet House US връчи на кинолегендата приза си за цялостно творчество.

По-късно самият Дъглас сподели в Instagram снимка с децата си, за да им благодари за прекрасната вечер и за оказаната му чест от тибетската организация.