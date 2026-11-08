ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: За тези, които посрещат ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

82-годишният Майкъл Дъглас трогнат от наградата "Изкуството на свободата", сияе край децата си

Петя Тодорова

Редактор: Петя Тодорова

2132
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Майкъл Дъглас със сина си Дилън и дъщеря си Карис СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ НА МАЙКЪЛ ДЪГЛАС
Майкъл Дъглас със сина си Дилън и дъщеря си Карис СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ НА МАЙКЪЛ ДЪГЛАС

82-годишният  Майкъл Дъглас беше удостоен с награда "Изкуството на свободата" по време на едноименната гала вечер в Манхатън. По време на церемонията той бе подкрепян от двете си най-малки деца - синът му Дилън, на 26 години и 23-годишната си дъщеря от Катрин Зита-Джоунс - Карис.

Базираната в Ню Йорк тибетска културна организация Tibet House US връчи на кинолегендата приза си за цялостно творчество.

По-късно самият Дъглас сподели в Instagram снимка с децата си, за да им благодари за прекрасната вечер и за оказаната му чест от тибетската организация. 

Майкъл Дъглас със сина си Дилън и дъщеря си Карис СКРИЙНШОТ: ИНСТАГРАМ НА МАЙКЪЛ ДЪГЛАС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)