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Баща и син Лафазанови във втори спектакъл заедно

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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Кръстю Лафазанов със сина си Георги Крис СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ
Кръстю Лафазанов със сина си Георги Крис СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Кръстю Лафазанов ще си партнира във втори спектакъл със сина си Георги Крис. След като преди две седмици излезе премиерата на “Банкерът от Мумбай”, двамата репетират “Само час спокойствие”.

Представлението е познато на зрителите, защото дълго време се играеше в Сатиричния театър, като в главната роля отново влиза Кръстю Лафазанов.

Сега обаче освен със сина си ще си партнира още с Милена Маркова - Маца, Роберт Янакиев, Кънчо Кънев, Александър Притуп и Илияна Лазарова. Те ще представят спектакъла първо във Варна на 25 ноември, след това в Благоевград на 30-и и в София на 2 декември.

 

Кръстю Лафазанов със сина си Георги Крис СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

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