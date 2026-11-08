Тодор Чапкънов режисира черна комедия с Диляна Попова и Башар Рахал

Един строителен работник, български емигрант във Виена, умира внезапно. Съпругата му кани най-близките му приятели да прекарат нощта заедно с нея в бдение над покойника. Така започва комедийният филм "Такси за рая", режисиран от Тодор Чапкънов и Иван Ничев.

Действието се развива във Виена, където съпругата на български емигрант събира най-близките му приятели за нощно бдение. Под влиянието на алкохола вечерта поема в неочаквана посока и се превръща в „Дионисиева" мистерия. Разиграват се поредица от абсурдни ситуации, наситени с черен хумор, в които границата между реалността и въображението постепенно се размива.

Около случващото се във Виена се разгръщат още две истории: работата на двама служители, които организират връщането на българи от чужбина и пътуването на полски беглец, опитващ се да премине границата по необичаен начин. Така филмът събира различни съдби в забавен и човешки разказ за приятелството, слабостите ни и непредвидимите обрати на живота.

В актьорския състав влизат Диляна Попова, Башар Рахал, Велислав Павлов, Стоян Дойчев и др.

Черната комедия тръгва по кината от 4 декември.