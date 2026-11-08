ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България 3-а по медали на световното благодарение ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Мария Бакалова заплита сюжета в гангстерски филм с Никълъс Кейдж

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

4016
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мария Бакалова Снимка: Инстаграм
Мария Бакалова Снимка: Инстаграм

Единствената българска актриса, номинирана за “Оскар” - Мария Бакалова, ще си партнира с холивудската звезда Никълъс Кейдж. Двамата ще играят в американския криминален трилър The Brand.

Сценарият е базиран на подробно журналистическо разследване на Дейвид Гран от 2004 г., публикувано в списание The New Yorker. Историята разказва за възхода и бруталното управление на затворническата банда “Арийско братство” в известния американски затвор “Сан Куентин”. В главната роля влиза Никълъс Кейдж, който ще изиграе безмилостния и застрашителен лидер на престъпната организация зад решетките Картър Бригс. Канадският актьор Александър Лудвиг ще играе Тейлър Хартман - млад мъж, осъден на доживотен затвор, който бързо става протеже на Бригс и се издига в йерархията на бандата. Сюжетът ще се заплете покрай героинята на Мария Бакалова. Тя ще влезе в ролята на Лили - жената, с която Тейлър иска да изгради бъдеще. Но заради нея той трябва да избира между сляпата лоялност към затворническата групировка и шанса за нов живот извън нея. 

Холивудската звезда Никълъс Кейдж Снимка: Инстаграм
Холивудската звезда Никълъс Кейдж Снимка: Инстаграм

“The Brand е епична гангстерска история, която проследява възхода на затворническите банди в епохата на масовото лишаване от свобода и личното пътуване на един човек до ада и обратно. Не бих могъл да бъда по-развълнуван от този фантастичен актьорски състав, започвайки със силата и уязвимостта на Александър Лудвиг, блясъка на Мария Бакалова, заедно с присъствието на Габриел Басо и един от най-великите актьори на моето поколение - Никълъс Кейдж”, казва продуцентът на филма Антъни Мастромауро.

Премиерата на лентата е планирана за 2028 г.

Мария Бакалова Снимка: Инстаграм
Холивудската звезда Никълъс Кейдж Снимка: Инстаграм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)