Мария Бакалова заплита сюжета в гангстерски филм с Никълъс Кейдж

Единствената българска актриса, номинирана за “Оскар” - Мария Бакалова, ще си партнира с холивудската звезда Никълъс Кейдж. Двамата ще играят в американския криминален трилър The Brand.

Сценарият е базиран на подробно журналистическо разследване на Дейвид Гран от 2004 г., публикувано в списание The New Yorker. Историята разказва за възхода и бруталното управление на затворническата банда “Арийско братство” в известния американски затвор “Сан Куентин”. В главната роля влиза Никълъс Кейдж, който ще изиграе безмилостния и застрашителен лидер на престъпната организация зад решетките Картър Бригс. Канадският актьор Александър Лудвиг ще играе Тейлър Хартман - млад мъж, осъден на доживотен затвор, който бързо става протеже на Бригс и се издига в йерархията на бандата. Сюжетът ще се заплете покрай героинята на Мария Бакалова. Тя ще влезе в ролята на Лили - жената, с която Тейлър иска да изгради бъдеще. Но заради нея той трябва да избира между сляпата лоялност към затворническата групировка и шанса за нов живот извън нея. Холивудската звезда Никълъс Кейдж Снимка: Инстаграм

“The Brand е епична гангстерска история, която проследява възхода на затворническите банди в епохата на масовото лишаване от свобода и личното пътуване на един човек до ада и обратно. Не бих могъл да бъда по-развълнуван от този фантастичен актьорски състав, започвайки със силата и уязвимостта на Александър Лудвиг, блясъка на Мария Бакалова, заедно с присъствието на Габриел Басо и един от най-великите актьори на моето поколение - Никълъс Кейдж”, казва продуцентът на филма Антъни Мастромауро.

Премиерата на лентата е планирана за 2028 г.

