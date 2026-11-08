Мама не помни, ГРАО проверява: масово издирват точния час на раждането си заради хороскопа

Българите се вълнуват и от предците си, искат родословно дърво

В колко часа съм роден? - този въпрос задават все повече българи в Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО). Точният час на раждане се оказва сред най-търсените данни, като от началото на годината 45 души са питали експертите на службата.

А важната информация им е необходима, за да могат да си изготвят по-точен хороскоп. Часът на раждане определя асцендента на зодията и така хората с афинитет към астрологията очакват да получат по-точни данни за миналото, настоящето и бъдещето или при вземането на важни решения.

“Мама просто не помни в колко съм родена, затова отидох в ГРАО. Само представих лична карта и служителите ми казаха точния час. Стана много бързо и лесно”, разказва читателка на “24 часа”.

Само за миналата година са постъпили 70 такива въпроса за точния час на раждане. Експертите от ГРАО обясняват, че тази информация може да бъде намерена в общинските администрации по месторождение, тъй като се съдържа в актовете за раждане, които се съхраняват в общините. Данните за “час на раждане” обаче не фигурират във всички образци на актове през годините.

Освен за точния час на раждане българите се допитват до институцията и за информация за своите предци, както и за изготвяне на родословно дърво. Много са и въпросите, свързани с личните имена и фамилии. Вълнуват се кое е най-разпространеното женско и мъжко име в страната, както и “има ли и колко лица носят името България”.