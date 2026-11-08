Как докторът по икономика Кирил стана Климент - първият български епископ, стъпил на Антарктида

Говори осем езика, има кариера в Европейската комисия, но става монах на Атон, където първото му послушание е да мие чинии

За първи път български владика ще стъпи в Антарктида. Левкийският епископ Климент, викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, участва в 35-ата българска антарктическа експедиция, чието пътуване започна тази седмица. С благословението на патриарх Даниил той ще посети остров Ливингстън, за да освети православния параклис "Св. Йоан Рилски" и новата научна лаборатория на българската полярна база. По пътя към Ледения континент го очаква и среща с българската общност в Буенос Айрес. От Българския антарктически институт съобщиха, че в аржентинската столица ще бъдат проучени възможностите за изграждане на български православен храм - първия в Южна Америка.

За човек, чийто живот се побира трудно в обичайната представа за духовническа биография, това е поредното необичайно пътуване. Преди да стигне до ледовете на края на света, епископ Климент минава по дълъг и особен път.

Роден е през 1974 г. със светското име Кирил Страхилов. През 1993 г. завършва с пълно отличие Немската гимназия в София. В следващите години продължава образованието си в Университета в Оснабрюк, Германия, завършвайки едновременно две специалности - "Макроикономика" и "Европеистика". Завършва магистратура в Бирмингамския университет във Великобритания. През 2005 г. защитава докторат във Флоренция, в престижния Европейски университетски институт (EUI) и получава титлата доктор на икономическите науки. Говори осем езика,

преминава и стаж в няколко банки, сред които централните на Германия и Канада

Първата му среща с вярата е ненадейна. Именно докато е във Флоренция, негов колега, който посещава православен храм, веднъж го кани да отиде с него. На младия докторант му е странно какво търси там човек на тяхната възраст.

Тогава още си представя богослужението като занимание за възрастни жени.

Все пак решава да отиде. Свещеникът в храма, който е бивш университетски преподавател по математика и физика, предлага на двамата млади мъже да четат т. нар богослужебни часове преди литургията на църковнославянски език. Това е език, който предизвиква любопитството му, защото до този момент не е имал съприкосновение с него. Започва да се упражнява, за да чете кратките последования преди литургията. Неделя след неделя това любопитство се превръща в участие в църковния живот. Така идва и вярата.

Години по-късно, вече като новоръкоположен епископ, ще опише това така:

Пътят ми към светата православна вяра и духовното служение не премина по обичайния начин. Кръстен като дете тук, в родината си, в тежкото време на противоцърковния комунистически режим вярата остана скрита от мен, както и от много от моите приятели, връстници и сънародници. Бог обаче, по Своята велика милост, любов и човеколюбие, ме подири и намери дори когато бях далеч от Него, в чужда земя. Първите ми стъпки в православната вяра започнаха в Западна Европа, далеч от родината. Сред православното разселение на Запада открих красотата на нашето богослужение, силата на молитвата и богатството на нашата свята вяра. Постепенно Христовият зов започна да изпълва сърцето ми, дните ми, живота ми, водейки ме към пълно отдаване на Неговата божествена и свята воля.

През 2005 г. бъдещият епископ става старши асистент в Икономическия факултет на Европейския колеж

в Брюж, Белгия. Две години по-късно печели конкурса за европейски служител и е назначен за икономист в Генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" (ECFIN) на Европейската комисия в Брюксел.

Това е работата, която ще напусне, за да изпита себе си, постъпвайки в Зографския манастир на Света гора.

Още през 2001 г., когато за първи път посещава Атон, мястото докосва душата му толкова осезаемо, че това ще промени целия му живот.

Макар че светът е в XXI век, в коридорите и килиите на светата обител мъждукат светлинките на газени лампи. За млад човек, дошъл от Западна Европа, атмосферата там е едновременно привлекателна, но и малко плашеща. Но мястото го бележи и той започва да се връща там. Идва по няколко пъти на година като харизанин - човек, който дарява доброволно и безвъзмездно труда си на църква или манастир. За това време той казва:

След посещението ми на Зографския манастир през далечната 2001 г. този божествен зов се усилваше все повече и повече, в резултат на което тялом живеех на Запад, а в мислите си - на Света гора, Атон. Това мое състояние ме доведе до доброволното ми решение да оставя "света" и да стана монах в Зографската света обител, посветена на светия славен великомъченик Георги Победоносец в градината на Пресветата наша Владичица Богородица.

В момента, в който младият мъж решава да отиде в "Зограф" с намерение да остане там като послушник,

като на тепсия пред него се появяват не едно или две, а цели седем предложения за работа

Все позиции, които би желал млад човек с неговото образование - международни организации, добро заплащане, пътувания. Той смята, че това е било вид изпитание.

Тогавашният игуменът на манастира архимандрит Амвросий му дава съвет, който епископ Климент помни и до днес: "Чедо, иди, поработи и ако е воля Божия, ще се върнеш".

Така и прави. Работи 2 г. в Европейската комисия. Работата му харесва, има добри колеги, условията са прекрасни, има дори и православен храм и общност от вярващи християни. Външно всичко е на мястото си. Копнежът му по Света гора обаче става толкова силен, че по времето на Великия пост започва да пътува дотам през почивните дни. В петък вечер взема самолет, за да прекара съботата и неделята на Света гора и в понеделник отново да бъде на работа. През ноември 2009 г. се връща в "Зограф", за да остане там.

"Майка ми плачеше, срамуваше се, криеше го от съседи и от роднини. Просто защото по време на комунистическия режим, в който беше израснала, монаси ставаха неудачниците. Такова беше мнението, което се насаждаше сред хората тогава", разказва епископ Климент в интервю за Софийската митрополитска телевизия.

"Не трябва да гледаме на монашеството като на жертва. Напротив, Господ ни избира и това е награда, защото монашеският живот е сладък живот", казва още епископ Климент.

Когато остава за постоянно в Зографския манастир, докторът по икономика получава и първото си послушание - да мие чинии.

Задачата му е поднесена деликатно от отец Гавриил, тогавашния епитроп на манастира, който днес вече е игумен: "Имаме миялна машина, но упътването е на френски, немски и английски, а няма кой да го прочете".

Днес Левкийският епископ разказва за това си послушание с широка усмивка. Като млад послушник се почувствал особено необходим - ето работа, с която само той може да се справи. Така многоезичният икономист пристъпил към смирителното послушание с известна гордост от езиковите си умения.

След тригодишно послушничество е постриган за монах с името на св. Климент Охридски. Но и това не е случайно.

При една от първите му изповеди на Атон

отец Козма - неговият изповедник, не запомня светското му име Кирил и когато се срещат отново по-късно, му признава, че цяла година се е молил за него под името Климент

Около десетилетие по-късно, при монашеското му пострижение, игуменът Амвросий, който сам избира имената на новите братя на манастира, произнася по време на службата името, под което вече ще живее като монах - Климент.

За годините, прекарани на Света гора, Климент събира много подобни разкази за Божия промисъл. Някои е чул, други е преживял. Сред най-силните му спомени е пожарът, който избухва на Атон след продължителна суша. Горят огромни площи и пожарникарите повече от седмица не могат да се справят със стихията.

Огромните огнени езици приближават "Зограф" и от манастирската тераса монасите гледат с тревожни сърца оранжевото сияние в небето. От управата на монашеската република в Карея им известяват, че скоро ще се наложи да бъдат евакуирани и да изоставят манастира. Игуменът Амвросий повежда братството на литийно шествие с Богородичната икона, наричана "Пожарна". Молят се на колене на брега на морето и същата вечер над бушуващите пожари небето се отваря и се излива страшен порой. А над "Зограф" само леко ръми.

За Климент това остава свидетелство за закрилата на Божията майка.

"Пожарът бе загасен. Това, което хората не можаха да направят за 10 дена, Божията майка го направи за 10-ина минути. Чудеса стават ежедневно, но дай Боже да имаме очи да ги виждаме", казва той.

За човек като него - учил и преподавал в няколко западни висши училища, най-големият университет в живота му си остава Света гора.

Дните му в "Зограф" са изпълнени с всякакви трудове. Редом с монашеските си

послушания - от храма, манастирската магерница до маслобойната - той превежда и православна литература,

тъй като освен няколкото западни езика, владее също гръцки и руски. Издава и няколко богослужебни книги и псалтикийни сборници. През 2016 г. завършва Богословските факултети в София и Солун. Участва и в редица научни конференции.

Така се стига до решение на Светия синод да премине на служение в българския диоцез в САЩ, където е назначен за протосингел на епархията. После дядо Йосиф - митрополитът на САЩ, Канада и Австралия, го предлага за възвеждане в епископски сан.

Хиротонията на архимандрит Климент се състои на 15 декември 2024 г. в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и е предстоявана от Българския патриарх Даниил. През октомври 2021 г. пак дядо Даниил, но тогава в битието си на Видински митрополит, го е ръкоположил за дякон и за йеромонах.

Това е накратко историята на човека, избягал от суетата и шума на Западна Европа, избрал уединението на Света гора, за да получи отговорността за служението сред българите в огромните пространства още п на запад - в САЩ, Канада и Австралия.

Тишината на Атон му липсва. Връщането към света изисква ново приспособяване, но той намира смисъл във всичко, през което е минал. 20 години в България, 15 години в Западна Европа и още 15 на Света гора. След тази равносметка той е готов за паството си отвъд океана.

След хиротонията си, преди да се отправи към новото си послушание като викарен епископ, той казва:

Животът на православните християни в диаспората е изпълнен с множество и различни по своя род предизвикателства, които ни дават и уроци с дълбок смисъл. Те ме научиха да се радвам, особено когато виждам, че Бог е неизменно сред нас дори и в малките ни църковни общности, където братя и сестри в Христа се събират с едно сърце и едни уста да славят Бога, като Му принасят безкръвна жертва. В обширните територии на САЩ, Канада и Австралия живеят много българи наши сънародници. Духовното поле е огромно!

Левкийският епископ знае много добре какво означава малката православна общност в чужда страна. Защото неговият собствен път към вярата е започнал именно по този начин.

Сега му предстои да стигне до още една малка общност далеч от дома - българските полярници на остров Ливингстън в Антарктида. Там го очакват параклис, научна лаборатория и хора, които също са избрали за известно време да оставят обичайния си живот в цивилизацията.

И ако преди години в "Зограф" са му поверили миялна машина с чуждоезично упътване, днес му е поверена духовната грижа за православни вярващи, разпръснати по огромната земя на различни континенти. За тази работа освен всички езици, които владее, му е нужен най-вече езикът на любовта, комуто той е посветил живота си.