Орлин Горанов и Еделина Кънева пеят заедно в южна нощ през ноември

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"Жените да си облекат хубавите рокли, момчетата да сложат елегантните костюми и да дойдат на концерта ни. Само един месец остава до Рождество, нека да запазим дотогава лятното настроение."

С тези думи Орлин Горанов покани зрителите на концерта "Романтично - една нощ в латино", който ще изнесе с Еделина Кънева на 26 ноември в зала 1 на НДК.

"Опитахме се да съберем квинтесенцията на класиката. Цяла вечер хората ще слушат само популярни неща - самба, румба, мамбо. Публиката може да попее с нас, но и да потанцува", каза известният певец по БНТ.

Двамата с Еделина Кънева, която днес е директор на Музикалния театър в София, се познават, а и пеят заедно от години.

Срещат се навремето именно покрай една песен, написана от прокурора Пламен Христов, разказа сама Кънева. Трябвало да бъде изпълнена от Орлин Горанов и класическа певица. Тогава Силвия Кацарова казала за Еделина Кънева: "Пробвайте го това момиче". Така се появил и техният дует.