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Американската певица Оливия Родриго запазва челната си позиция в класацията на „Билборд" за албуми с You seem pretty sad for a girl so in love, пише сайтът на изданието.

След като миналата седмица се завърна на върха в чарта Билборд 200, Родриго отбелязва четвърта непоследователна седмица начело. При новата седмична подредба изпълнителката запазва първенството си с албума You seem pretty sad for a girl so in love, от който за едноседмичния период на отчитане в САЩ са продадени 57 000 еквивалентни единици.

Албумът Thriller на Майкъл Джексън (1958-2009), благодарение на засиления интерес покрай наскоро отминалия празник Хелуоин, се е изкачил от 13-та до втора позиция благодарение на 55 000 продадени еквивалентни единици. Това е най-високото класиране на албума, издаден през 1982 г., след като през 1984 г. приключи продължилата му 37 седмици доминация начело в чарта.

Thriller на Майкъл Джексън продължава да държи рекорда за най-много седмици, прекарани на върха на Билборд 200 от изпълнител с един-единствен албум. Само саундтракът на филма „Уестсайдска история" има повече седмици начело - 54, съобщава БТА.

На 30 октомври албумът Thriller беше преиздаден в три нови варианта на винил и на касета. Албумът се е появявал в класацията Билборд 200 всяка година след смъртта на Майкъл Джексън през 2009 г.

Челната петица в албумния чарт се допълва от трима бивши първенци, които запазват позициите си от предходната седмица. На трето място е кънтри певецът Морган Уолън с 49 000 продадени еквивалентни единици от албума I'm the Problem. Следват Ела Лангли с Dandelion (45 000 продадени еквивалентни единици) и Ноа Каан с The Great Divide (40 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на класацията за албуми Билборд 200 намират място още момичешката кей-поп група ILLIT с Break Even, рапърът Биг Екста Плъг с Better Over Time, отново Ноа Каан със Stick Season, Тейлър Суифт с The Life of a Showgirl и рок групата Queens of the Stone с Perfecth.